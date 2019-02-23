الإرهابي حذيفة عزام “فلسطين وشعبها مدينون لوسام بن حميد
رغم أنه قضى نحبه شهيدًا، حسب وصفه، في ليبيا إن فلسطين وشعبها مدينون لهذا القمر.
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
“وسام بن حميد” سلام على روحك الطاهرة، بهذه الكلمات ذكر الفلسطيني الإرهابي “حذيفة عبد الله عزام” نجل الإرهابي “عبد الله عزام” “وسام” في تدوينة له على حسابه الخاص على تويتر .
وقال الإرهابي “حذيفة”، عن الإرهابي الهالك “بن حميد” رغم أنه قضى نحبه شهيدًا، حسب وصفه، في ليبيا إن فلسطين وشعبها مدينون لهذا القمر.
– فما قدمه للمجاهدين في فلسطين عجزت عنه الدول مجتمعة؟ من هو حذيفة ؟
عقب مقتل الإرهابي عبدالله عزام في ديسمبر 1989 بقي نجله حذيفة وأسرته في بيشاور، وتنقل بين المقاتلين العرب والفصائل الأفغانية، والتقى في العام ذاته بالإرهابي المدعو “أبي مصعب الزرقاوي “.
وما بين عامي 1995-1996 اعتقلته السلطات الباكستانية مع أخيه، وسلمتهما إلى السفارة المصرية بإسلام آباد على خلفية تفجير السفارة المصرية، وبعد الإفراج عنهما عقب 17 يوماً رُحّلت أسرة عزام من باكستان إلى الأردن.
أقام حذيفة في الأردن واستمر بالتنقل بين عدد من الدول العربية، خصوصاً العراق وسوريا، في أثناء اشتعال الحرب الأمريكية للإطاحة بنظام صدام حسين، وكانت جهوده، على حد وصفه، “لدعم الحراك السني وتوحيده لمقاتلة الاحتلال الأميركي”، وفي غضون ذلك التقى في 2003 بالزرقاوي مرة أخرى عقب عودته من إيران.
لم يتجاوز حذيفة الـ22 سنة حتى بدأت تتضح محاولته تنصيب نفسه وريثاً ومفوضاً لوالده بعد مقتله، واعتقد أن ذلك “شرعية مستحقة” فقط لكونه “ابن عبدالله عزام”، كما دأب على ترديدها، وتزامن ذلك مع إنشاء المقاتلين من الأفغان العرب أولى الكتائب الحاملة لاسم أبيه (كتائب عبدالله عزام) سنة 1992 في أفغانستان بعد سقوط كابول.
دعم حماس
وليست هذه المرة الأولى التي يُنعى فيها الإرهابي “بن حميد” من أحد قيادات حركة حماس الفلسطينية، فقد نعى أحد قيادات حركة حماس المدعو أحمد محمد شبير – القريبة من جماعة الإخوان المسلمين – مقتل الإرهابي وسام .
وأثنى المدعو أحمد محمد شبير على دور الإرهابي بن حميد في دعم الحركة بإرسال السلاح والذخائر إلى فلسطين منذ تدخل حلف الناتو عام 2011 في ليبيا حتى قبيل مقتله، بحسب قوله، مؤكدًا أن الحركة استخدمت الأسلحة الليبية في بعض الاشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي من سنة 2012 حتى 2014.
وكانت صحيفة ليبيا تايمز، التي تصدر باللغة الإنجليزية، نشرت تقريراً يكشف العلاقة الوثيقة بين مليشيا ما تسمى شورى بنغازي المدرج على قائمة الإرهاب وحركة حماس الفلسطينية، مبرزا بالخصوص دور ما يطلقون على أنفسهم ثوار بنغازي في تهريب السلاح إلى هذه المنظمة الفلسطينية التي تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
تورط كتائب القسام
وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة عن وجود مقاطع فيديو وصور عثر عليها في منطقة قنفودة غربي بنغازي تثبت تورط كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبمشاركة أشخاص ليبيين في تصنيع ألغام و متفجرات في تلك المنطقة.
وأكدت صحيفة ليبيا تايمز أن مليشيا ما تسمى أنصار الشريعة الإرهابية قامت بتسليم حركة حماس عدة شحنات من الأسلحة والذخيرة، رغم أنه ليس سراً أن حركة حماس استخدمت في الماضي مواردها المالية للحصول على أسلحة نُهبت من ترسانة الجيش الليبي وهو خبر نُشر في الصحافة الإسرائيلية منذ شهر أكتوبر 2011، أي بعد شهرين فقط من سقوط طرابلس.
أسلحة وصواريخ
وشملت هذه الأسلحة، الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات، وصواريخ أرض جو تطلق من على الكتف من نوع MANPAD)) و SA-7))، فيما أكد تقرير أممي صحة ما أعلن عنه سابقًا من تورط حركة حماس الفلسطينية في دعم الجماعات الإرهابية الليبية تحت غطاء قطري.
وكشفت صحيفة “الواشنطن إيغزامنر” الأمريكية عن تقرير صادر عن الأمم المتحدة في شهر الصيف من العام الماضي جاء فيه أن حركة حماس تعمل على الأرض الليبية. مبينا أن التحقيقات التي دامت سنين أكدت حديث أطراف ليبية عن وجود خبراء عسكريين فلسطينيين في طرابلس .
وكانت عائلة “بن حميد” قد أعلنت سميًا مقتله في الأول من مايو العام السابق في قصف جوي بمنطقة قنفودة غرب بنغازي .
السبت الأسود
«السبت الأسود 2013» يوم انطلقت منه اتّهامات بعشرات من عمليات الخطف والقتل لتلاحق “بن حميد”، وظهر في العديد من المقاطع الفيديوهات المصورة التي ظهرت فيها خلفه الرايات السوداء المنسوبة للتنظيم المتطرف «داعش» المصنف إرهابيا في المجتمع الدولي، ويتوعد الجيش والقوة المساندة لها .
تأسيس شورى بنغازي
“مجلس شورى ثوار بنغازي”، أسس في 20 يونيو 2014، وكان القيادي الإرهابي “بن حميد” ضمن مؤسسيه، الذي عرف بعدها بأنه المسؤول العسكري للتنظيم الجديد، وأصبح يكنى “أبا خطاب الليبي “.