الحرس البلدي بنغازي يدخل في إضراب عن العمل ويطالب بعلاج أحد أعضائه في الخارج

الحرس البلدي بنغازي يدخل في إضراب عن العمل ويطالب بعلاج أحد أعضائه في الخارج

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن جهاز الحرس البلدي بنغازي، دخوله في إضراب عن العمل، لإيصال رسالة إلى المسؤولين كافة بأن جهاز الحرس البلدي هو عنصر هام وفاعل وقوته تتحقق في الوقوف معه والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه الاستهتار أو الاستهزاء بأجهزة الدولة .

واستنكر، ضباط وأفراد الجهاز في بيان لهم – تجاهل المسؤولين في بلدية بنغازي ووزارتي الحكم المحلي والداخلية، والحكومة المؤقتة ومجلس النواب، لحادثة الهجوم المسلح التي استهدفت مقرهم بمنطقة بوعطني، وأسفرت عن إصابة زميلهم بجروح خطيرة.

وطالب البيان، المسؤولين بتسفير ر.ع.أ علي سالم التاجوري الذي أصيب خلال الهجوم، وعلاجه في الخارج في أسرع وقت ممكن .

وأدان عناصر الجهاز، التجاهل وعدم المبالاة من قبل أولي الأمر والذين لم يعلنوا وقوفهم مع الحرس البلدي ولو ببيان أو لفتة تضامن مع من يقومون بحماية أبناءهم وأسرهم من كيد الفاسدين والعابثين بقوتهم وممتلكاتهم وممتلكات البلاد .

وقام مسلحون- مساء الثلاثاء الماضي- بالهجوم على مقر الحرس البلدي بنغازي أسفر عنه إصابة أحد عناصر الحرس إصابة بالغة.

وجاء هذا الهجوم عقب قيام دوريات الحرس بحملة مشتركة وذلك ضمن عملهم اليومي .

وبحسب المكتب الإعلامي للجهاز – فقد قامت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية أحدهم شخص يرتدي زياً عسكريّاً بالهجوم على المقر وفتح النار على عناصر الحرس، مما أدى إلى إصابة أحد أعضاء الحرس البلدي ر.ع.أ علي سالم التاجوري بجروح بالغة .

وأوضح المكتب الإعلامي، أن التاجوري أصيب بثلاث طلقات نارية تسببت في دخوله إلى العناية المركزة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

ووفقًا لما نقله المكتب الإعلامي، فقد ساند الشخص الذي قام بالرماية على أفراد الحرس أفراداً آخرين من خلال الرماية بأسلحة نارية خارج المقر، وإجبار المواطنين على إيقاف سياراتهم، مما تسبب في حالة ذعر وفزع للمواطنين في الطريق العام.

وناشد المكتب الإعلامي للحرس البلدي بنغازي القائد العام للقوات المسلحة مشير خليفة حفتر، التدخلَ السريع نظرًا لزيادة التعدي على أفراد الجهاز .

وكشف المكتب الإعلامي أن الشخص الذي يرتدي الزي العسكري والذي قام بالرماية على أفراد الحرس كان يحمل مسدساً وبندقية كلاشنكوف ويستقل سيارة نوع هيونداي ” النترا” سوداء اللون معتمة بالكامل، إضافة إلى سيارة عسكرية نوع ” ميتسوبيشي ” قمرة معتمة ومعهم أسلحة خفيفة وسيارة أخرى نوع “تويوتا” قمرة.