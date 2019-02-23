هجوم مسلح على منزل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع .. والأخير يتهم مليشيا المرغني وتشهد العاصمة طرابلس تواجد عدد كبير للكتائب المسلحة المنضوية تحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

اقتحمت مجموعة مسلحة منزل رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الليبي – ليبي الجامع محمد عبدالسلام العباني فجر الجمعة في منطقة خلة الفرجان بطرابلس.

واتهم العباني – في تدوينة له على فيسبوك بعد الهجوم – آمر ما يعرف بكتيبة الفرسان صلاح المرغني بالهجوم على منزله وتدميره، دون أن يُفصح عن المزيد من التفاصيل.

وأكدت مصادر عدة أن الهجوم وقع على خلفية اتهام نجله علي محمد العباني بالانتماء إلى قوات اللواء السابع مشاة – ترهونة .

وفي حوار سابق مع أخبار ليبيا 24، فند رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الليبي الجامع “محمد العباني”، أن يكون المؤتمر الذي يجري التحضير له تشويش على الملتقى الجامع الذي ينوي المبعوث الأممي لدى ليبيا تنظيمه.

وقال العباني “إن المؤتمر الجامع، يعتبر مساعدة منا للتقارب بين الأطراف بطريقة ليبية – ليبية”، مشددًا على ضرورة حضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمؤتمر لتراقب ذلك.

يشار إلى أن مسلحين مجهولي اقتحموا منزل المدعو المرغني في منتصف ديسمبر من العام الماضي في منطقة قصر بن غشير بطرابلس.

وفي تصريحات مُتداولة أكد شقيق المرغني أن المسلحين قاموا بإطلاق ثلاثة رصاصات على أخيه صلاح ما أسفر عن إصابته، مضيفاً أن زوجة صلاح المرغني تلقت ضربات ما أسفر عن مقتلها مُشيراً إلى نقل أخيه إلى العناية المركزة بمستشفى معيتيقة.

هذا وتشهد العاصمة طرابلس تواجد عدد كبير للكتائب المسلحة المنضوية تحت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني الذي تشهده المدينة في الآونة الأخيرة.