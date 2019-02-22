أندية الجبل الأخضر تتوافق على اتحادها الفرعي لكرة القدم

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتفقت أندية الجبل الأخضر خلال الاجتماع الذي احتضنته مدينة شحات أمس الخميس على إعادة تشكيل الاتحاد الفرعي لكرة القدم الجبل الأخضر .

وجاء الاجتماع بحضور رئيس الاتحاد العام الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني، حيث توافقت الأندية على أن يكون “مفتاح اعنيبة” رئيسا للاتحاد الفرعي، و”عبدربه يونس” نائبا للرئيس

و”أسامة بولطرش” مقررًا، و”عماد الفيتوري” أمينا للصندوق وبعضوية كلا من “الناجي بوهنية”، و”رضا ادريس القصير”، و”ونيس احميدين”، و”عبدالله البسكري”، و”عبدالمولى عبدالسميع” .