انطلاق بطولة المنطقة الشرقية “للكيك بوكسينغ”

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت أمس الخميس في صالة بيوت الشباب في بنغازي بطولة المنطقة الشرقية “للتاي والكيك بوكسنغ” تحت شعار بالرياضة نرتقي بالوطن، وأشرافت اللجنة الفنية للعبة بالمنطقة الشرقية على البطولة وبرعاية نادي المدينة .

وشهد اليوم الأول عدد من المنازلات الشيقة، بحضور كبير من عديد الشخصيات الرياضية والاعتبارية .

ويشارك في منافسات البطولة التي تختتم اليوم الجمعة 60 رياضي يمثلون أندية المدينة، والصقور، وصالة بوترابه للألعاب الرياضية، والشرطة بنغازي .