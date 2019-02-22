القوات المسلحة تبسط كامل سيطرتها على مرزق وتأسر عدد من مقاتلي العصابات التشادية

القوات المسلحة تبسط كامل سيطرتها على مرزق وتأسر عدد من مقاتلي العصابات التشادية القوات المسلحة تقتحم مدينة مرزق إثر معارك شرسة بكافة أنواع الأسلحة مع العصابات التشادية .

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد أن كثفت هجومها البري والجوي منذ ثلاثة أيام على العصابات الإرهابية التشادية في مدينة مرزق، تمكنت القوات المسلحة من بسط كامل سيطرتها على المدينة، ضمن عمليات تطهير الجنوب .

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية اليوم الجمعة – أنها صادرت مجموعة من الآليات والأسلحة من العصابات التشادية، إضافة إلى أسر العديد من العناصر التشادية .

ودعت الشعبة كافة أهالي المدينة الفرحين بدخول طلائع القوات المسلحة أخذ الحيطة والحذر وعدم نشر تحركات القوات.

ونشرت الشعبة لقطات توضح لحظة انتشار القوات المسلحة بشوارع مدينة مرزق بعد طرد العصابات الإجرامية .

وأعلنت القوات المسلحة فجر اليوم الجمعة اقتحام مدينة مرزق إثر معارك شرسة بكافة أنواع الأسلحة مع العصابات التشادية .

وفي سياق ليس ببعيد، أكد المسؤول الإعلامي في اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش أن القوات المسلحة تمكنت أمس الخميس من بسط سيطرتها على حقل الفيل.

وأضاف الخرطوش أن الرؤية الصحيحة للساعات القادمة تكمن في كيفية تأمين الحقل الواقع حوالي 80 كم جنوب شرق حقل الشرارة.

وذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة دخلت حقل الفيل سلميًا، لافتا إلى أن القوات المسلحة أعلنت جاهزيتها لتسليم الحقل لجهاز حرس المنشآت النفطية.

وأوضح المصدر أن العمليات في الحقل لم تتأثر و كل مراحل الإنتاج و الضخ تسير بوتيرة طبيعية، وكل المستخدمين بالحقل في أفضل حال.

وأشار إلى أن جميع مرافق الحقل في حالة سليمة ولم يتضرر أي شئ، ومطار الحقل يعمل بصورة اعتيادية ولم يتضرر أيضاً.