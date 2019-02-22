باعتباره من المحرضين على العنف .. الوطنية لحقوق الإنسان “الغرياني” مُجرم حرب ويجب محاكمته باعتباره من المحرضين على العنف والكراهية والاقتتال وإثارة الحرب الأهلية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات لملاحقة المفتي المعزول الصادق الغرياني قضائيا باعتباره من المحرضين على العنف والكراهية والاقتتال وإثارة الحرب الأهلية، بحسب البيان.

وقالت المنظمة في بيانها اليوم الحمعة – واطلعت أخبار ليبيا 24 عليه – إن “الغرياني” يمثل أبرز المنابع الفكرية والأيدولوجية المحرضة على الكراهية والعنف من خلال استمراره ودعوته الصريحة والمستمرة على التحريض بغطاء ديني عبر وسائل الإعلام.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن التحريض الذي يُمارسه المُفتي المعزول يعد جريمة حرب وفقا لمعاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية وللقانون الدولي.

وكان الغرياني قد دعا الأربعاء الماضي عبر برنامج تلفزيوني عددًا من المدن والمناطق لحمل السلاح والقتال ضد قوات الجيش الوطني في تعليقه على الأحداث الجارية في الجنوب، في الوقت الذي لاقت فيه عملية تحرير الجنوب التي أطلقها الجيش منتصف يناير الماضي ترحيباً من قبل الأمم المُتحدة ومُختلف مكونات المنطقة الجنوبية.

واعتبر كثيرون دعوة الغرياني لمُقاتلة الجيش الوطني في الجنوب “دعماً مُبطّنا” للعصابات التشادية التي عاثت فساداً بالمنطقة الجنوبية، وأرهقت أهلها بجرائمها.

وكانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعربت عن إدانتها واستنكارها في مايو من العام 2017 حيال تصريحات المفتي “الغرياني” لرفضه لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

واعتبرت اللجنة في بيان لها هذه التصريحات الخطيرة بمثابة تهديد وتقويض ومحاوله لإجهاض جهود ومساعي جميع الأطراف المحلية والأممية والأوروبية والعربية والأفريقية ودول الجوار الرامية لإحلال السلام واستعادة الاستقرار وإنهاء الأزمة الليبية وتحقيق التوافق.