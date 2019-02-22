بعد أن استخدمه “داعش” للذبح والتعذيب .. إقامة صلاة جمعة في مسجد الصحابة بدرنة اليوم أقيم أول صلاة جمعة في المسجد بعد تحرير المدينة وليصدح صوت الشيخ محمد الشلوي مجلجلا في زوايا المسجد بالتكبير

أخبار ليبيا 24 – خاص

بعد تسعة أشهر من العمليات العسكرية التي قادتها القوات المسلحة ضد التنظيمات الإرهابية المتطرفة في درنة، احتفل أهالي درنة الزاهرة اليوم الجمعة بعودة مسجد الصحابة لهم ليكون مكانًا للعبادة بعد أن قام تنظيم “داعش” الإرهابي بتدنيسه وجعله مكانًا للذبح والصلب والقتل وإجبار المدنيين من الأطفال والشباب على الدخول كعناصر مقاتلة في التنظيم .

اليوم أقيم أول صلاة جمعة في المسجد بعد تحرير المدينة وليصدح صوت الشيخ “محمد الشلوي” مجلجلا في زوايا المسجد بالتكبير وشكر الله على تخليص مدينة درنة من الفكر الظلامي المتطرف الذي جثم على صدر المدينة لسبع سنوات، وأقيمت الصلاة بحضور عدد كبير من أهالي المدينة.

وقد قام شباب الهلال الأحمر والأهالي بتنظيفه لبدء الصلاة فيه بعد إغلاقه في شهر رمضان الماضي لوقوعه في محاور القتال .

وكان تنظيم “داعش” استخدم باحة المسجد في شهر يونيو عام 2015 لإعدام المواطن الليبي، عبد النبي الشرقاوي، بتهمة انتسابه للمؤسسات الأمنية في عهد القذافي.

وأظهرت صور بثتها مواقع محسوبة على التنظيم، عملية تنفيذ الإعدام بالذبح وفصل رأسه عن جسده في باحة مسجد الصحابة بوسط المدينة، في حضور مجموعة من الأطفال أحضروا من قبل التنظيم لمشاهدة تنفيذ العملية المرعبة، ولقيت الصور شجبًا واستنكارًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث يسيطر التنظيم على المدينة منذ سنوات، وأعلن عن تأسيس مؤسسات شرطية وتعليمية بمسميات لها علاقة بتنظيم داعش، ونفذ من خلال محكمة خاصة عددًا من الأحكام مثل قطع أيدي، وإلقاء أشخاص من بنايات مرتفعة، فضلًا عن تنفيذ الإعدام في ساحات عامة.

وقد قام تنظيم “داعش” بتفجير مقابر الصحابة وهدم قبابها ونبش قبور عددًا من الأولياء الصالحين.

ومسجد الصحابة هو أحد أكبر المساجد فى درنة والمنطقة الشرقية فى ليبيا بني المسجد بجوار مقبرة الصحابة وهو مكان المعركة التى استشهد فيها سبعون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد بني هذا المسجد عام 1973، بتبرعات اهل الخير، وأشرفت على بنائه لجنة من رجالات ومشايخ مدينة درنة، ملحق بالمسجد مكتبة ومركز تحفيظ قرآن؛ ومكتب لوحدة الوعظ والإرشاد ومكتب للزكاة ومكاتب أخرى، وصالة للمناسبات، ويعتبر المسجد من أهم معالم مدينة درنة الحالية لما فيه من روحانيات وعمق تاريخي أصيل .