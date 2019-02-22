نجاح كبير يواكب بطولة ليبيا للكرة الحديدية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أسدل مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس عن منافسات أولى بطولات الكرة الحديدية للموسم الرياضي 2019 في تخصص طويل والرافا، بمشاركة 12 ناديًا من مختلف مدن ليبيا

وشهدت النتائج النهائية للبطولة فوز محمد كمال عطية من نادي غدامس بلقب الفردي تحت 14 سنة، وحل سندعلي الدهماني من نادي غوط الشعال ثانيا، وجاء ثالثا محمد طاهر الانصاريمن نادي غدامس.