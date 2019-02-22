نجاح كبير يواكب بطولة ليبيا للكرة الحديدية
أخبار ليبيا 24 – خاص
أسدل مساء اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس عن منافسات أولى بطولات الكرة الحديدية للموسم الرياضي 2019 في تخصص طويل والرافا، بمشاركة 12 ناديًا من مختلف مدن ليبيا
وشهدت النتائج النهائية للبطولة فوز محمد كمال عطية من نادي غدامس بلقب الفردي تحت 14 سنة، وحل سندعلي الدهماني من نادي غوط الشعال ثانيا، وجاء ثالثا محمد طاهر الانصاريمن نادي غدامس.
وفِي الفردي تحت 18ً سنة، تُوج وسيم فتحي حيدا من نادي الشط بالمركز الأول، وجاء محمد كمال عطية من نادي غدامس بالمركز الثاني، وسند الدهماني من نادي غوط الشعال ثالثا.
وفِي الرمي بالدقة تحت 18 سنة، جاء عبد المالك فتحي القماطي من نادي طارق بن زياد في الترتيب الأول، وضياء فتحي القماط من نادي طارق بن زياد ثانيا وداود صالح البخاري من نادي غدامس في الترتيب الثالث.
وفِي المركب تحت 18سنة، حل ضياء منجي القماطي من نادي طارق بن زياد اوًلا، وعلي عبد الرزاق الصغير من ناي الشط ثانيا، وداود صالح البخاري من نادي غدامس ثالثا.
وفِي التصاعدي تحت18ًسنة، اولا جاء ضياء الدين منجي القماطي من نادي طارق بن زياد، وثانيا علي عبد الرزاق الصغيرمن نادي الشط، وثالثا جاء داود صالح البخاري من نادي غدامس.