بوشناف يطلع على أوضاع الجنوب ويصدر تعليماته بتوفير احتياجات مديرية أمن غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر وزير الذاخلية بالحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف، تعليماته بتوفير مختلف احتياجات مديرية أمن غات، ونقلها عبر مطار بنينا إلى مطار غات، مطالبا بتقديم موقف يتضمن أوضاع الآليات والأسلحة بالمديرية وحصرها تمهيدا للعمل على توفير كافة النواقص بالخصوص.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع مدير أمن غات ومدير فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبلدية، بمقر ديوان الوزارة في مدينة بنغازي.

ونوقش، خلال الاجتماع، أوضاع البلدية من النواحي الأمنية وسير العمل بمختلف أقسام مديرية الأمن واستعدادها لحماية ظهر القوات المسلحة في حربها على العصابات الإجرامية والإرهاب.

وأشار بوشناف، إلى القوة التي جهزتها الوزارة وأرسلتها للجنوب لتفعيل إدارتي البوابات والتمركزات الأمنية، و الدوريات الصحراوية، مؤكدا على أهمية عملها وما تقوم به من دور في حماية الحدود والطرق العامة ومساندة الجيش في تطهيره للجنوب.

وأطلع وزير الداخلية على أوضاع الأمن وما شهده من تحسن في تلك المناطق من خلال الموقف الذي قدمه مدير أمن غات.

يشار إلى أن مدير أمن سبها، قدم في وقت سابق، موقفا مفصلا لوزير الداخلية متضمنا العمل الأمني ومختلف نشاطات المديرية.