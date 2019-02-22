تسييري بنغازي يبحث مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر آلية إستئناف نشاطها

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بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، أمس الخميس، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرع بنغازي، حسين الجراد، آلية عودة اللجنة لإستئناف نشاطها بالمدينة .

وتناول الحضور، مناقشة ماستقدمه اللجنة من خدمات إنمائية وخدمية ومشاريع داعمة لمجال الصحة والمياه ومدى مساهمتها في تقديم الخبرات والتدريب .

من جانبه، أكد رئيس المجلس التسييري، ضرورة الإسراع في وضع أولويات العمل والتنسيق مع مكتب المشروعات في ديوان البلدية وتوثيق كل ما تقوم به اللجنة.

هذا وجاء الاجتماع الذي عُقد بالخصوص، بحضزر رئيس قسم المياه والسكن في الصليب الأحمر بوبكر جدولة، ومدير عام مركز بنغازي الطبي، عبدالكريم القبايلي ومدير مكتب المشروعات في ديوان البلدية أسامة الكزة .