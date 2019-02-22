مشايخ مصراتة يحذرون من التيارات الوافدة “بفكر الغلو والتطرف” هيئة الأوقاف العامة في ليبيا شهدت صراعات متكررة بين التيارات الإسلامية المختلفة لمحاولة السيطرة عليها

أخبار ليبيا 24 – خاص

حذر أهالي وعلماء ومشايخ وأئمة وخطباء ووعاظ وطلبة العلم بمدينة مصراتة، الخميس، أهالي المدينة مما تسعى إليه “التيارات الوافدة بفكر الغلو والتطرف”.

وأوضح العلماء والمشائخ في بيان لهم أن هذه التيارات تريد السيطرة على مؤسسة الأوقاف بالمدينة، لإحداث الفتنة في المساجد والاعتداء عليها بالقوة، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن هذه التيارات تُهاجم علماء الدين في ليبيا من خلال “تبديعهم وتفسيقهم” ونبذ المدرسة الشرعية الوسطية، مطالبين أهالي مصراتة بالوقوف بجانب علمائهم وطلبة العلم لمنع إحداث الفتنة في المساجد وعدم تحويلها ساحة للصراعات الفكرية.

ودعا البيان حكومة الوفاق إلى ضرورة السيطرة على هيئة الأوقاف العامة لمنع اختراقها وتوجيهها من قبل “المجموعات المسلحة التي تتبنى أفكار الغلو والتطرف” بحسب قولهم.

يُذكر أن هيئة الأوقاف العامة في ليبيا شهدت صراعات متكررة بين التيارات الإسلامية المختلفة لمحاولة السيطرة عليها.