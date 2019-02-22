ضبط تاجر مخدّرات بحوزته كميّة من الحشيش جاهزة للبيع في شحات ضبط تاجر المخدرات و بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد استخدامها فى التجارة وبيعها هذه المادة المخدر لضعاف النفوس

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن عناصر قسم البحث الجنائي شحات، من ضبط تاجر مخدرات بمدينة شحات وبحوزته كمية من مخدّر الحشيش جاهزة للبيع .

جاءت هذه الخطوة في إطار لاستمرار جهود قسم البحث الجنائي شحات، في مكافحة الجريمة بشتى صورها .

وقال الناطق باسم مديرية أمن شحات ملازم “حسن أبو كريم ” أنه تم ضبط العديد من العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، فى إطار مكافحة المخدارات التي أطلقتها المديرية .

وأوضح “أبو كريم” أنّ معلومات وردت لقسم البحث الجنائي، مفادها قيام شخص من مدينة شحات بحوزاته مخدر الحشيش، بقصد استخدامها في التجارة.

وأشار إلى أنه عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع النيابة العامة، تم ضبط تاجر المخدرات و بحوزته كمية من مخدر الحشيش، بقصد استخدامها فى التجارة وبيعها هذه المادة المخدر لضعاف النفوس.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحالته إلى النيابة العامة للاختصاص.