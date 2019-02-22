حفتر يسمح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من وإلى الحقول النفطية في الجنوب

حفتر يسمح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من وإلى الحقول النفطية في الجنوب وتأتي هذه التعلميات تقديرًا لظروف العاملين في الحقول النفطية في جنوب ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر تعليماته إلى آمر منطقة سبها العسكرية اللواء “مبروك الغزوي” بالسماح لطائرات الشركات النفطية باستئناف رحلاتها من وإلى الحقول النفطية في الجنوب لنقل المستخدمين والتموين.

وأوضح آمر منطقة سبها العسكرية أن حركة الطيران في مطار تمنهنت ذهابًا وإيابًا ستكون بالتنسيق مع غرفة عمليات القوات الجوية .

وأضاف الغزوي أن هذه الإجراءات لمنع أي اختراق لطائرات أجنبية، أو مشبوهة للمنطقة ودعم العصابات الإرهابية والإجرامية والمرتزقة الأجنبية.

وتأتي هذه التعلميات تقديرًا لظروف العاملين في الحقول النفطية في جنوب ليبيا .