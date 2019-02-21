غضبٌ يجتاح درنة من تخلّف اليونيسف عن النّظر في وضع العائلات المتضرّرة منازلهم

غضبٌ يجتاح درنة من تخلّف اليونيسف عن النّظر في وضع العائلات المتضرّرة منازلهم

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

جاؤوا حاملين آمال منازلهم المهدمة، على عاتق الاجتماع الذي أعلنت عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “UNICEF”، والذي خُصّص للنظر في وضع العائلات المتضررة منازلهم في الحرب، التي دارت رحاها داخل أرجاء مدينة درنة.

إلا أن تغيّب المنظمة وعميد بلدية درنة عن الاجتماع، والذي حُدد له يوم الثلاثاء، أثارغضب أولئك المواطنين، الذين قدموا فرحين، لوجود من يهتم بأمرهم، و ذاقوا مرارة الخذلان؛ لعدم الإعلان عن اعتذار يبرر سبب إلغائه.

وانتظرت تلك العائلات، ما يقارب أربع ساعات، دون حضور من أعلنوا عنه، أو أن يرسل عميد البلدية نائبا عنه، حتى يحدد موعدا آخرا للاجتماع، فرجعوا خائبين.

وقامت لجنة الحصر المشكّلة بأحد مدارس المدينة، التي يقطنها النازحون ، جراء الإصابات البليغة التي لحقت بمنازلهم، بتسجيل أسماء العائلات التي انتظرت ذلك الاجتماع.

وكانت قد شهدت مدينة درنة، معاركا شرسة بين القوات المسلحة العربية الليبية التابعة للقيادة العامة وبين مليشيات مسلحة، التي عاثت فسادًا بالمدينة وأرهبت سكانها بشتى الطرق.

وبسطت القوات المسلحة، سيطرتها على كافة أرجاء المدينة مع مطلع العام 2019م، وتمكنت من القبض على عدد من الإرهابيين، محاولين التخفي والهروب.

الجدير بالذكر أنّ العمليات العسكرية، انطلقت لتحرير مدينة درنة من الجماعات الإرهابية، منذ مايو 2018م، بقيادة قائد الجيش خليفة حفتر