أواسط السّويحلي يتوج بطلاً لكأس الطّائرة 

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أخبار ليبيا 24 – خاصّ
توّج فريق أواسط السّويحلي بلقب كأس ليبيا للعبة كرة الطّائرة ،عقب تفوقه اليوم الخميس على الأهلي طرابلس في قاعة 17 فبراير، للألعاب الرّياضية بطرابلس، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد . 
وحسم السّويحلي الشّوط الأوّل بنتيجة 25-12، وتفوّق في الثّاني 25-20، وأنهى الشّوط الثّالث بنتيجة 30-28 .
وبهذا التتويج ضمن السّويحلي ثنائية الدوري والكأس .
وشارك في نهائيات البطولة، فريق الأهلي بنغازي عن المنطقة الأولى، والسويحلي عن المنطقة الثانية، والأهلي طرابلس عن المنطقة الثالثة .

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