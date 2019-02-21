أواسط السّويحلي يتوج بطلاً لكأس الطّائرة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

توّج فريق أواسط السّويحلي بلقب كأس ليبيا للعبة كرة الطّائرة ،عقب تفوقه اليوم الخميس على الأهلي طرابلس في قاعة 17 فبراير، للألعاب الرّياضية بطرابلس، بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد .

وحسم السّويحلي الشّوط الأوّل بنتيجة 25-12، وتفوّق في الثّاني 25-20، وأنهى الشّوط الثّالث بنتيجة 30-28 .

وبهذا التتويج ضمن السّويحلي ثنائية الدوري والكأس .

وشارك في نهائيات البطولة، فريق الأهلي بنغازي عن المنطقة الأولى، والسويحلي عن المنطقة الثانية، والأهلي طرابلس عن المنطقة الثالثة .