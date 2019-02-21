أمام كلّ محاولة داعشيّة يظهر عزم الدّولة اللّيبيّة

ولكن أمام كلّ محاولة داعشيّة، تظهر الدولة اللّيبيّة بعزيمةٍ أكبر في وجه العمليّات الداعشيّة المتطرّفة والإجراميّة.

وبيّنت الدراسات والإحصاءات عن العام 2018م أنّ ليبيا كانت رائدة في محاربة الإرهاب ولا سيّما الإرهاب الناتج عن التّنظيم الإرهابيّ داعش.

وفي هذا السياق، نجحت القوّات المسلّحة اللّيبيّة، فى القضاء على آخر جيوب الإرهاب في الشرق اللّيبيّ، وذلك بعد تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات المتطرفة، كما شنّت قوّات الجيش الوطنيّ اللّيبيّ عمليّات عسكريّة، بهدف تطهير مدن المنطقة الشرقية بشكل كامل من قبضة جماعات الإرهاب الداعشيّ.

وبعد نجاح القوات في تحرير مدينة بنغازي، بشكل كامل من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة، أعلن القائد العام للجيش اللّيبيّ إطلاق عملية عسكرية، مطلع العام 2019م ؛لتطهير سبها بشكل كامل من الجماعات الإرهابية؛ ولتحرير الهلال النفطي من قبضة قوّات الإرهابيين.

لم يتوقف عمل الدولة الليبيّة، عند حدود القضاء على الداعشيين في المناطق اللّيبيّة وتحريرها من قبضتهم فحسب، بل توسع نطاق عملها وعمليّاتها إلى أبعد من ذلك.

فقد أطلقت السلطات اللّيبيّة، عملية أمنية لملاحقة فلول داعش بعد الانتهاء من العمليات العسكرية بشكل كامل في مدينة درنة وغيرها.