تعرف على أسباب الهجوم على مقر الحرس البلدي بوعطني بنغازي

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ذكر المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي بنغازي أن الهجوم تم عقب تقديم استدعاء لأصحاب المحال التجارية الواقعة في منطقة قاريونس بجانب النادي الأهلي، بناء على تأشيرة من المحامي العام.

وأوضح المركز الإعلامي في الجهاز أن الاستدعاء لأصحاب المحلات كان بسبب البناء على أرض مغتصبة من أصحابها، مؤكدًا أن الاستدعاء تم تنفيذًا للقانون وبتعليمات المحامي العام وتأدية للواجبات اليومية اتجاه المواطنين.

وأفاد المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي أن مقرهم في بوعطني تعرض للهجوم من قبل أشخاص مسلحين والتهجم على جميع العناصر المتواجدة بالتلفظ و بالسب والشتم والتهديد والوعيد بعدم القدوم إلى المحلات وألا يتم استدعاؤهم مرة أخرى.

وأشار المركز إلى أنه خلال لحظات انتشرت الرماية بالسلاح نوع “كلاشن كوف” من خارج المقر موجهة على مقر جهاز الحرس البلدي بوعطني، وإصابة رئيس عرفاء أول علي التاجوري بثلاث إطلاقات في الصدر والبطن وهروب الجناة.

وأشار المركز الإعلامي في جهاز الحرس البلدي إلى أنه تم إسعاف التاجوري إلى مستشفى الجلاء متأثرا بإصابة خطيرة ولازال في العناية المركزة.