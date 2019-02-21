مقتل الصوت الفرنسي لداعش “فابيان كلان” في سوريا الجهادي الفرنسي الملقب بأبي آدم الفرنسي، قتل في قصف استهدف بلدة الباغوز في شرق سوريا، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي

أخبار ليبيا 24

أفادت محطة “فرانس أنفو” الخميس أن الجهادي فابيان كلان، الملقب بـ”أبي آدم الفرنسي”، قتل في قصف استهدف بلدة الباغوز في شرق سوريا.

وظهر اسم “كلان” في الاعتداءات التي استهدفت باريس في 13 نوفمبر 2015، إثر إعلانه في فيديو تبني تنظيم داعش الإرهابي، للهجمات.

وقالت محطة “فرانس أنفو”، إن الجهادي الفرنسي الملقب بأبي آدم الفرنسي، قتل في قصف استهدف بلدة الباغوز في شرق سوريا، آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي، الذي تحاصره فيه قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة.