مجلة ألمانية تطالب بعودة سجناء “داعش” ومحاكمتهم داخل برلين عودتهم ستجعل ألمانيا غير آمنة بشكل أكبر وستشكل ضغط علي الأمن، لكن هناك أدلة كافية لمحاكمة قلة منهم فقط

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قالت مجلة “دي تسايت” الألمانية أنه يتعين على برلين أن عناصر داعش الألمان أنصار المسجونين في سوريا، وأوضحت المجلة أن ذلك سوف يجلب المخاطر لألمانيا لكنه لا سبيل من عودتهم ومحاكمتهم.

وأضافت أن عودتهم ستجعل ألمانيا غير آمنة بشكل أكبر وستشكل ضغط علي الأمن، لكن هناك أدلة كافية لمحاكمة قلة منهم فقط.

وأوضحت أن البقية منهم سوف يتحركون بحرية في ألمانيا وستظل نواياهم السيئة تجاة البلاد بداخلهم حتي يحاولون مرة أخري بتنفيذ عمليات إرهابية.

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه أمر بعدم عودة هدى مثنى الملقبة بعروس داعش، إلى الولايات المتحدة الأمريكية مرة آخرى.

وقال ترامب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر:”لقد أصدرت تعليمات لوزير الخارجية مايك بومبيو ، وهو يوافقنى تماماً ، على عدم السماح لهدى مثنى بالعودة إلى البلد”.

يذكر أن هدى مثنى، من ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، وسافرت إلى سوريا حيث التحقت وتزوجت من ثلاث رجال خلال 5 سنوات، وتبلغ من العمر 24 عاما.

وقالت عبر تصريحات صحفية أنها نادمة أنها سافرت إلى سوريا والتحقت بتنظيم داعش الأرهابى، وتوسلت إلى المسئولين الأمريكيين من أجل الحصول على فرصة ثانية والسماح لها بالعودة عائلتها.