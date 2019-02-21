تتويج الأهلي بنغازي والأخضر يحطّم رقم مثير بالقوّة البدنية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
اختتمت بمدينة بنغازي، بطولة ليبيا للقوة البدنية، وشارك في البطولة 140 رياضي يمثلون 19 نادي من مختلف مدن ليبيا .
وشهدت البطولة منافسة قوية بين رياضي اللعبة، ونجح فريق الأهلي بنغازي، في تحقيق كأس البطولة، وحلّ الأخضر في المركز الثاني .
كما نجح الرياضي “علاء الشيخي”من نادي الأخضر، في تحطيم رقم العالم في فئة الأساتذة 1 وزن “+120″، برفع وزن”360 kg” ثقبين، وهو أعلى رقم رفع في ليبيا في إلى هذه اللحظة.
وانطلقت البطولة يوم الإثنين الماضي، وتواصلت إلى يوم أمس الأربعاء، واحتضن فاعلياتها مجمع سليمان الضراط، في مدينة بنغازي وكان هناك حضورا كبيرا لمتابعي اللعبة .