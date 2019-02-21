بالفيديو .. أهالي سوسة يناشدون “حفتر” بالكشف عن الجناة في عملية اغتيال شهداء بوابة المدينة سوسة، كانت الدرع الحصين لمناطق الجبل من ناحية السّاحل، وضيقت الخناق على التنظيمات الإرهابية

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ناشد سكان مدينة سوسة، القائد العام للقوّات المسلّحة المشير “خليفة حفتر”، إصدار تعليماته للنائب العام والنيابة والقضاء العسكري، للكشف عن الجناة الذين اغتالوا 4 عناصر، من الدّعم المركزي في بوابة مدينة سوسة، وذلك منذ أكثر من ست سنوات .

وطالب سكان المدينة – في بيان لهم – الجهات المختصة بالتحقيق مع القيادات الإرهابية، التي تم القبض عليها خلال تحرير مدينة درنة، بخصوص المسؤولين عن هذه العملية .

يذكر أن مدينة سوسة، كانت الدرع الحصين لمناطق الجبل من ناحية السّاحل، وضيقت الخناق على التنظيمات الإرهابية، ما جعلهم يقومون بالهجوم على بوابة المدينة، في العاشر من مارس عام 2012م، واغتيل من فيها من رجال الأمن.