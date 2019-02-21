القوات المسلحة تُسيطر على حقل “الفيل” وتعلن جاهزيتها تسليمه لحرس المنشآت

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء “73” مشاة المنذر الخرطوش أن القوات المسلحة العربية الليبية تمكنت اليوم الخميس من بسط سيطرتها على حقل الفيل.

وأضاف الخرطوش أن الرؤية الصحيحة للساعات القادمة تكمن في كيفية تأمين الحقل الواقع حوالي 80 كم جنوب شرق حقل الشرارة.

وذكر مصدر مطلع أن القوات المسلحة دخلت حقل الفيل سلميًا، لافتا إلى أن القوات المسلحة أعلنت جاهزيتها لتسليم الحقل لجهاز حرس المنشآت النفطية.

وأوضح المصدر أن العمليات في الحقل لم تتأثر و كل مراحل الإنتاج و الضخ تسير بوتيرة طبيعية، وكل المستخدمين بالحقل في أفضل حال.

وأشار إلى أن جميع مرافق الحقل في حالة سليمة ولم يتضرر أي شئ، ومطار الحقل يعمل بصورة اعتيادية ولم يتضرر أيضاً.