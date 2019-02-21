زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب جنوب مدينة البيضاء

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

هزجنوب مدينة البيضاء، زلزال بلغت قوته أربعة فاصلة ستّ درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الخميس .

وقال المركز الليبي للاستشعارعن بعد، وعلوم الفضاء في تقرير له، إنّ مركز الهزة يقع جنوب المدينة بمسافة ثلاثة كيلومترات، وعلى عمق عشرة كيلومترات، مشيرًا إلى أن سكان المدينة شعروا بهذه الهزة، التي تعتبر متوسطة القوة، ولا تؤثر على المباني الحديثة.

وأكّد تقريرالمركز الليبي للاستشعارعن بعد، أنه قد تحدث هزات ارتدادية تقلّ قوتها عن الهزة الرئيسة، موضحا أن منطقة ساحل الجبل الأخضر، تعد منطقة ذات نشاط زلزالي كبير؛ لوقوعها بمكان إلتقاء الصفيحة الأفريقية مع الصّفيحة الأوراسية.

يذكر أنّ هذه الهزة؛ هي الثانية من نوعها من حيث القوة، حيث شهدت المدينة زلزالا بقوة أربعة فاصلة اثنين في مايو الماضي.