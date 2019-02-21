سائق وصهر القيادي (سفيان بن قمو) في قبضة القوّات المسلّحة الليبية

كشف مصدرٌ مطّلع من مدينة درنة، أنّ القوّات المسلّحة الليبية، تمكنت من القبض على أبرز العناصر المتطرفة، والّذي يعدّ الصّندوق الأسود للتنظيمات، داخل المدينة منذ 2012م، بعد محاصرته في منزل عند حي “المدينة القديمة” وأجبر على تسليم نفسه.

وأفاد المصدر، أنّ المدعو “سالم محمد منصور” المقرحي أو “سالم الدرسي” المكنى “طلحة” من مواليد 1993م، ومن سكّان عمارات الكعب العالي المجاورة لحي شعبية غازي، من الجهة الغربية من مدينة درنة ،وهو زوج ابنة القيادي في الجماعات الإرهابية “سفيان بن قمو” وسائقه.

وأشار المصدر إلى أنه ظهرالمعني، بعد إلقاء القبض عليه واستجوابه داخل عربة مسلّحة “مدرعة” تابعة للجيش، بتبريه وتنصله من الجماعات المتطرفة، وإيهام أفراد الجيش ” بأنه شخص مسالم ولاعلاقة له بما يحدث وحدث بداخل حي المدينة القديمة.

ولفت إلى أن بداياته كانت خلال العام 2012م، وكان ملازما لخاله وذراعا له والذي كان قياديا ومسؤولا أمنيا، في تنظيم الدّولة (محمود سالم الدّرسي ) المكنى “بشّار” مواليد 1982م، ويعدّ من العناصر الخطرة والمسؤول عن عمليات الخطف والقتل والتصفية والتعذيب، وتم تصفيته من قبل عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في يونيو 2015م.

وأكد المصدر أنّ ( طلحة ) كان ملازما أيضا للقيادي ( سفيان بن قمو ) خلال الأعوام 2012م و 2013م و 2014م وكان سائقه الشّخصي، وكان أيضا مرافقا له وشوهد هما الاثنان في منطقة شيحا الشّرقية في يونيو 2018م.

وذكر المصدر أنه بعد ضغط القوّات المسلّحة الليبية، من الجهة الغربية من مدينة درنة انتقل (طلحة) وبرفقته زوجته و(سفيان بن قمو) وزوج شقيقة (طلحة) القيادي ( فرج عبدالله بالعرج الشاعري ) مواليد 1982م إلى منزل (محمود الدّرسي) في حي شيحا الشّرقية.

وأفاد المصدر أنّ (طلحة) أعلن البيعة إلى تنظيم الدولة في أكتوبر 2014م وأصبح من ضمن مجموعه “خاله” القيادي (محمود سالم الدّرسي) و (مراد مجدى الحاسي) “السبع” والمسؤولة عن عمليات الخطف والقتل والتصفية وسرقة السيارات في مدينة درنة.

وأوضح أنه بعد اندلاع الحرب العقائدية، بين المجلس المنحل و داعش في مدينة درنة في يونيو 2015م لزم (طلحة) منزله وأقام فيه إقامة جبرية، إلى أن انضم إلى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل.

وأشار المصدر إلى أنه عند بدء العمليات العسكرية، من قبل القوات المسلحة الليبية وتطهير مدينه درنة، من المجاميع المتطرفة في مايو 2018م انضم (طلحة) لتلك المجاميع، وكان من ضمن العناصر التي كلفت بقتالها في محور شيحا الشّرقية إلى أن تمت محاصرته في محور (المدينة القديمة) ليقبض عليه أمس الأول، عقب محاصرته.