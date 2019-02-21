البدء في توزيع السّلع التّموينية على المواطنين في سبها زوبعة أثيرت في مواقع التّواصل الاجتماعي، حول اختفاء السّلعة، وهو أمرغيرحقيقي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مراقب اقتصاد سبها “عبدالباسط أبوجناح”، وصول 82 شاحنة محمّلة بالسّلع التّموينية إلى مخازن السّلع في مدينة سبها، كدعم من الحكومة المؤقّتة لأهالي الجنوب الليبي .

وقال “أبوجناح” إنّ زوبعة أثيرت في مواقع التّواصل الاجتماعي، حول اختفاء السّلعة، وهو أمرغيرحقيقي، إذ باشرنا وتحت إشرافي الشّخصي، في توزيع السّلع على أكثر من “50” جمعية استهلاكية أوّل أمس (الإثنين) .

وأشارت مصادر مدنيّة إعلامية، من داخل مدينة سبها، أنّ المدينة تشهد استتباباً في الأمن وبنسبة كبيرة جداً، منذ ثلاثة أسابيع مضت، وذلك بعد دخول قوات الجيش وعناصر الإدارة العامة للدعم المركزي وتأمينهم للمدينة .