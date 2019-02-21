فوج كشاف شحات يقيم مُلتقى لعرفاء ومساعدي الفرق بسوسة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

ضمن المنهاج السّنوي لهذا العام الكشفي، أقام فوج كشاف شحات يومي الإثنين والثّلاثاء بمدرسةِ الفتحِ الإسلامي بمدينة سوسة، المُلتقى الثّامن لعرفاء ومساعدي الفرق على مستوى الحلقات الكشفية.

وقد تخلّل البرنامج العام للمُلتقى، حزمة من الدّروس والعروض الكشفيّة، التي ترفع من مستوى تأهيل العرفاء والمساعدين بفرقهم، وتعزز لديهم مهارات القيادة الفردية للمجموعة الكشفية المتضمنة في الطّليعة.

وضمن الجانب الفني للمُلتقى، تم إقامة احتفالية بعيد تأسيس الحركة الكشفية الخامسة والستون وتكريم الشخصيات والجهات المتعاونة في تذليل الصّعاب؛ لإقامة الملتقى واستمرارية الحركة الكشفية في مدينة سوسة.

يشار إلى أن نشاط المُلتقى، يقام كأوّل نشاط كشفي بعد افتتاح الفوج، لفرقتي حلقة الفتيان والأشبال بمدينة سوسة.