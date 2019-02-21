الخرطوش: “تراغن” وجهة العصابات التّشادية بعد مرزق

أخبار ليبيا24ــ خاص

كشف المسؤول الإعلامي في اللواء”73″ مشاة “المنذر الخرطوش” أنّ وجهة العصابات التّشادية والمجموعات الإرهابية، بعد السيطرة على مدينة مرزق “تراغن” شرقا مرورًا بمنطقة “جيزاو” 30 كيلو شرق مرزق.

وأوضح الخرطوش، أن ضربات وحدات الجيش الليبي، كانت ممتازة وسريعة وغير متوقعة جعلتهم في دقائق، يتركون تمركزاتهم بالقرب من مدخل المدينة، من جهة طريق غدوة وخاصة مفترق محطة الوقود الأولى، والعيادة نزولا إلى وسط المدينة.

وتابع المسؤول الإعلامي :”وما هي إلا ثواني وانهارت المجموعات الإجرامية وبدأت بالهروب، وقتها تم استهداف المجموعات الإرهابية، من قبل سلاح الجو، دمر من خلالها عدة آليات، وعدد من الآليات تحركت باتجاه منطقة جنوبية ، تبعد عن جيزاو بمسافة 20 كيلو”.

وذكر الخرطوش، أن العصابات التشادية والجماعات الإرهابية، لاتزال تحاول الالتفاف من طرق ثانية، مؤكدًا أن الوضع ممتاز، وأن تحرك وتمركز الكتائب العسكرية وفق التكتيك العسكري من غرفة العمليات.

يشار إلى أن غرفة عمليات الكرامة، أعلنت سيطرة القوات المسلحة على مدينة مرزق بالكامل ودحر العصابات الإجرامية منها.

وأوضحت الغرفة أن وحدات من القوات المسلحة، تصل وسط المدينة وتقوم بتمشيط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية، وتطارد بقاياهم التي تحاول الهروب نحو عمق الصحراء.