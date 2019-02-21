المفتي المعزول من تركيا .. يدعو أهالي خمس مدن بالغرب الليبي للجهاد ضدّ حفتر 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد تصريحاتٍ قالها،عند انطلاق عملية الكرامة في عام 2014م، بخصوص أنّ من ينظم إلى قوّات حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة الجاهلية، وكل من يقاتله ويموت، فهو شهيد في سبيل الله” .

وما استشاط غلّ الغرياني هذه الأيام،هو سقوط أكبر معاقل “القاعدة” في ليبيا مدينة درنة، الأسبوع الماضي، وتقدم القوات المسلحة في الجنوب، وسقوط مدينة مرزق أمس الأربعاء أهم محطات المعارضة التشادية، التي تساند الجماعات الإرهابية في البلاد .

وفي بلد يموج بالفوضى، جرّاء الصراعات السياسية وانتشارالأسلحة، وتعاظم نفوذ المتشدّدين، يخرج “الغرياني” بين الفينة والأخرى، بتصريحات وفتاوى تدعو إلى العنف والقتال والفتنة وتبين انحيازه التام للمتشددين في ليبيا .

وفى تصريحات سابقة، قال مفتى ليبيا “لا يوجد إرهاب في ليبيا، ويجب ألّا تطلق كلمة الإرهاب على (أنصار الشريعة) فهم يَقتُلون ولهم أسبابهم، من مات منهم فهو شهيد”، ولم يكتف المفتي الليبي بتصريحاته المنحازة للمتطرفين، حيث أصدر فتوى تقول “إن من ينضم إلى اللواء خليفة حفتر ويموت معه، يخشى أن يموت ميتة الجاهلية، وكل من يقاتله ويموت فهو شهيد في سبيل الله”.

يذكر أنه وبعد الدّعوات المتتالية، إلى إقالته من منصبه؛ بسبب تصريحاته التحريضية وانحيازه المعلن للمتشددين والتنظيمات الإرهابية، قرّر مجلس النواب في نوفمبر،عام 2014م حلّ دار إفتاء وإقالة الغرياني، وعد مراقبون آنذاك،أن قرار حل دارللإفتاء قرار صائب، لتحجيم المفتي الذي لم يجد من يحاسبه، على تكفيره لليبيين ودعواته المتكررة إلى العنف والإرهاب، ضدّ الدولة، مشدّدين على أن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، تساهل مع المفتي ولم يبدِ أي اعتراض على تصريحاته الغريبة.

ودعا المفتي المعزول، لليبيين خلال الاحتفال بالذكرى الثامنة لـ ” ثورة فبراير” الله أن يقبل من مات منذ قيامها إلى الآن من الشهداء، بحسب وصفه .

وطالب الغرياني عبر برنامج الإسلام والحياة، المذاع على قناة التناصح أمس الأربعاء المواطنين إلى رصّ الصفوف وجمع الكلمة، وأن يكونوا يدا واحدة ضد من وصفهم بـ “الظالمين” وبأن لايرضوا بالرجوع، إلى ما أسماه عهد الظلم والطغيان .

وقال الغرياني إن ”الناس لابد أنهم أدركوا، أن ما تُدمر به ليبيا منذ انقلاب حفتر مدينة تلو أخرى هي شعارات الكرامة، والجيش والشرطة، ومكافحة الإرهاب لا حقيقة لها” .

وتسائل قائلاً : ” أين هي الكرامة والناس يعانون من أزمات تتفاقم يوما بعد يوم،سواء أمنية أومعيشية وارتفاع في الأسعار وانعدام في السيولة، وانقطاع في الكهرباء والمياه وتدنٍ في كل الخدمات اليومية الضرورية لحياة البشر، وذل مستمر، فلم تبق لهم كرامة ” .

ورأى المفتي المعزول، بأن ماوصفه بـ ”شعار مكافحة الإرهاب” قد أصبح سلاحًا، للخلاص من كل مقاومة في أي بلد تتولد للدفاع عن الوطن والخلاص من الاستبداد والقهر .

وأشار إلى أن ليبيا، لايزال فيها الكثير ممن وصفهم بأنهم ” ثوار خيرون ” لكن وينقصهم التنظيم والتوجيه، داعياً إياهم لتوحيد صفوفهم، وجمع كلمتهم ونصرة الحق وعدم تضييع تضحيات الشهداء والعودة إلى حمل السلاح، على حد قوله .

وقال : ” مضت خمسُ سنوات ولم نر شيئا من الكرامة، لا جيشا ولا شرطة ولم يتوقف الإرهاب ، ما قيمة الاحتفالات إذا كنا لا نقف ضد الظالمين ونردعهم، فالثورة تحتاج إلى عمل لا إلى مجرد شعارات وبيانات” .

ودعا الغرياني ” ثوار مدن الثورة ” فى ليبيا التي قال بأنها ثارت ضدّ القذافي، مثل غريان ومصراتة والزواية والزنتان وتاجوراء وسوق الجمعة وغيرها إلى أن تتجمع وتوحد صفها وتجابه ما أسماه ” خطر حفتر ” مجتمعة حتى لا تُؤخذ وثوارها واحدة بعد الأخرى، ويقضى عليهم ، كما أخذ من قبلها .

وتوجه الغرياني لمن أسماهم ” ثوار هذه المدن ” قائلاً : ” الهزيمة والرجوع عن الثورة في منتصف الطريق، أشد ضررا على أهلها مما كانوا يلاقوه قبل قيامها، وكل المدن عليها أن تتوحد في وجه تمدد حفتر السّرطاني ، يا من تنصرون المظلوم، فَرض عليكم أن توحدوا صفوفكم وتواجهوا الخطر الحاذق بكم جميعا، قبل أن يجرفكم السيل ” .

وخصّ الغرياني فى حديثه مدينة غريان، التي قال بأنها كانت مفتاح النصر في ” الثورة ” مطالباً ” ثوارها ” بعدم التّخاذل وأن يراجعوا أنفسهم وأن لا يستسلموا لـ ” الظالم ” لأنه لن يرحمهم ولن يرحم غيرهم قائلاً : ” من مات منكم مات لأجل نصرة الحقّ ومن عاش ، عاش كريماً عزيزاً ” كما خصّ أيضاً مصراتة بحديثه، وقال بأن الدور سيأتي عليها لأنها ” ثارت ضد القذافي ” .

وختم في هذا الصدد قائلاً : ” يا ثوار يا أحرار يا من تقفون مع الوطن، وترفضون الظلم وتقفون مع المظلوم ، وحدوا صفوفكم والسلاح مازال بأيديكم ، فقفوا صفاً واحداً ضد حكم العسكر ” .

وفي رده على سؤالٍ من مقدّم الحلقة، حول الصلاة خلف من وصفهم بـ ” المداخلة ” أفتى الغرياني، بعدم جواز الصّلاة خلف من يدعو لحفتر، ولمن وصفهم بالظالمين، فالحرام لا يجوز سماعه، كما لا تجوز رؤيته، وذلك على حدّ زعمه وزعم فتواه .