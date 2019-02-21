واصفًا إياها بتقويض أمن الدولة الليبية .. صالح يطالب تركيا بكف يدها عن دعم الإرهاب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

استنكر رئيس مجلس النّواب، المستشار “عقيلة صالح”، أمس الأربعاء، التّصريحات الّتي أدلى بها المبعوث التّركي إلى ليبيا ” أمر الله إيشلر”، حول عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وعصابات المرتزقة التي تنفذها القوات المسلحة .

وقال “عقيلة” في بيان له، إن تصريحات المبعوث التركي “تدخل مرفوض في الشأن الليبي الداخلي واعتداء على سيادة ليبيا” .

وأضاف “عقيلة” أنّ تركيا ومن خلال هذه التّصريحات، تواصل دورها في تقويض وإنهاء الأزمة الليبية، وبسط الأمن بالبلاد ودعمها للجماعات الإرهابية المتطرفة، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لها .

وأشار رئيس مجلس النواب، إلى شحنات الأسلحة التي تم ضبطها من السلطات اليونانية والليبية، بعد أن خرجت من تركيا لاستهداف الليبيين، ودعم الإرهابيين لتنفيذ عمليات الاغتيالات، ضاربة بعرض الحائط مصلحة الشعبين وقرارات مجلس الأمن بالخصوص .

وطالب رئيس مجلس النواب، تركيا بتغيير موقفها ووقوفها إلى جانب الشعب الليبي، بدلا من دعم الإرهاب والتطرف وتقويض الأمن في ليبيا .