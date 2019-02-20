العثور على ذخائر وأسلحة للمليشيات التّشادية في صحراء الكفرة 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت كتيبة سبل السّلام التابعة للمنطقة العسكرية، الكفرة اليوم الأربعاء عثورها على العديد من الذخائر، والأسلحة في صحراء الجنوب الغربي.

وأوضحت الكتيبة – بحسب مكتبها الإعلامي على الفيسبوك – بأنه وخلال خروج الكتيبة في دورية، لتعقب أثر مسلحي المعارضة التشادية، أنها عثرت على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر تركها المسلحون التشاديون خلفهم، بعد مطاردتهم خلال هروبهم من ضربات الجيش إلى دولة تشاد .

يشار إلى أن عدد من مقاتلي المعارضة التشادية، قد اضطروا للهروب إلى دولة تشاد عقب العملية، التي أطلقتها القيادة العامة لتحريرالجنوب الغربي من قبضة الميليشيات ومسلحي المعارضة التشادية والجماعات الإرهابية.

وأعلن مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، عن قيام دوريات الاستطلاع في المنطقة بمصادرة 3 آليات ذات دفع رباعي خلال اليومين الماضيين شمال مدينة الكفرة .

وأوضح مكتب إعلام منطقة الكفرة العسكرية، أنه تمت مصادرة السيارات أثناء قيامها بتهريب البشر – أي الهجرة غير الشرعية – إلى مدن الشمال الليبي، قادمة من المثلث الحدودي بين السودان وليبيا.