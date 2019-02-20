المعارضة التّشادية تعترف باستخدام صواريخ “فاغوت” الحرارية ضدّ قوات الجيش
وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون التشادي حيازة المرتزقة لمئات من قطع السلاح وذخيرة وصواريخ وقواذف وأزياء عسكرية تخص الجيش الليبي
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أعلنت الهيئة التشادية للثورة الشعبية، رسميًا استخدامها لصواريخ “فاغوت” الحرارية في الاشتباكات المسلحة ضدّ القوّات المسلحة .
واعترفت الهيئة – عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك – أن “فاغوت” أثبت وجودها بكثافة اليوم الأربعاء، وألحقت خسائر جسيمة في آليات قوات الجيش .
وبث التلفزيون الحكومي التشادي، لقطات جديدة لعدد من المرتزقة التابعين للمجموعات المسلحة المعارضة في تشاد، والتي فرّت من ليبيا؛ نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها وحدات الجيش في الجنوب.
وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون التشادي، حيازة المرتزقة لمئات من قطع السلاح وذخيرة وصواريخ وقواذف وأزياء عسكرية تخص الجيش الليبي.
كما بيّنت بعض اللقطات، اعترافات لبعض المرتزقة، الذي أكدوا تواجدهم في ليبيا قبل فرارهم نحو تشاد وتعرضهم للقصف الجوي والفرنسي، قبل أن يسلموا أنفسهم للسلطات التشادية.
وفي ذات السياق، اتهمت الهيئة التشادية للثورة الشعبية، وهي أحد الفصائل السياسية التي تنضوي تحتها فصائل المعارضة المسلحة ما وصفته بـ ” طيران حفتر ” باستهداف المدنيين .
وعبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك قالت الهيئة ” إن سلاح الجو الليبي شن غارات عشوائية في مرزق تستهدف المدنيين والعزّل وسط هجوم بري “ حسب بيانهم .
وأضافت ” قوة حماية الجنوب التباوي، تصدت هجوم قوات الجيش على مدينة مرزق والاشتباكات مستمرة في ضواحي المدينة، ولم تدخل القوة المهاجمة المدينة كما يشاع في الصفحات الموالية للقوات المسلحة ” .
وقبل ذلك قالت الهيئة التشادية إن ” اشتباكات عنيفة اندلعت، بين قوات الجيش وما يسمى ثوار حماية الجنوب على بعد 5 كليو من مدينة مرزق ” .
يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية، كانت قد أطلقت الأربعاء الماضية، حملة لاستعادة مرزق، تمكنت خلالها من تحقيق تقدم ملموس على الأرض .
وكانت طائرات سلاح الجو الليبي، وطائرات أخرى تتبع الجيش الفرنسي، قد نفذت منذ انطلاق عملية تحرير الجنوب ضربات جوية استهدفت تجمعات العصابات التشادية قرب الحدود الليبية.
وسبق أن أعلن الجيش التشادي، عن أسر أكثر من 50 مُسلح تشادي، عندما كانوا في اتجاههم نحو البلاد، قادمين من ليبيا عقب الضربات الفرنسية، التي كانت بالتنسيق مع حكومة تشاد.