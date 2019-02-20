المعارضة التّشادية تعترف باستخدام صواريخ “فاغوت” الحرارية ضدّ قوات الجيش وأظهرت اللقطات التي بثها التلفزيون التشادي حيازة المرتزقة لمئات من قطع السلاح وذخيرة وصواريخ وقواذف وأزياء عسكرية تخص الجيش الليبي