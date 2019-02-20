المسماري : هناك تنسيق مباشر مع دولة تشاد لمحاصرة العاصبات التشادية في الصحراء

المسماري : هناك تنسيق مباشر مع دولة تشاد لمحاصرة العاصبات التشادية في الصحراء الشكر لكافة المكونات في منطقة حوض مرزق وأوباري وغات وسبها وتراغن وبراك الشاطئ وأم الأرانب لاحتضانهم للقوات المسلحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري إن وحدات الجيش تلاحق العصابات التشادية الهاربة جنوب مرزق إلى حدود منطقة القطرون ومن ثم إلى الحدود الليبية التشادية .

وكشف المسماري أن القيادة العامة تجري اتصالات مباشرة مع رئاسة أركان الجيش التشادي لمحاصرة هذه العاصبات، ومنعها من دخول أو الخروج من ليبيا .

وحى المسماري كافة المكونات في منطقة حوض مرزق وأوباري وغات وسبها وتراغن وبراك الشاطئ وأم الأرانب لاحتضانهم للقوات المسلحة، ومساندة تحركاتها في الجنوب .

وذكر أن العمليات العسكرية في منطقة أم الأرانب ومحيطها تسير بشكل ممتاز، لافتًا إلى أن العمليات العسكرية تهدف إلى تطهير كل الأراضي الليبية سواء كانت مدن، أو المناطق الصحراوية .

وأضاف المسماري أن القوات المسلحة خرجت من سبها وغدوه بعد انتهاء العمليات وتسليمها إلى جهات الاختصاص، مشيرًا إلى أن القوات لم تدخل بعض المناطق لأنها خالية من العصابات الإجرامية والإرهابية .

وجدد المسماري تأكيده أن القوات المسلحة لاتستهدف مناطق، أو مدن أو تركيبات معينة كم يروج له من قبل إعلام الإخوان الممول للجماعات الإرهابية، إنما القوات المسلحة لكل الشعب الليبي وتهدف لحمايته وحماية مقدراته وحدوده .

وأشار المسماري إلى أنه بناءا على تعليمات القائد العام تم تشكيل لجنة لحل كل مشاكل وحدات القوات المسلحة في الجنوب، لافتًا إلى أن عملية تطهير الجنوب أسفرت عن انضمام حوالي “22” ألف ضابط و ضابط صف و جندي بعد مقاطعتهم أعمالهم منذ عام 2011 .