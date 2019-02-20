“أخبار ليبيا 24” تنفرد بنشر تفاصيل تحرير مدينة مرزق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة عميد أحمد المسماري سيطرة القوات المسلحة على مدينة مرزق بالكامل ودحر العصابات الإجرامية منها.

وأوضح المسماري أن القوات استطاعت بتحرير مرزق تأمين منطقة سبها وحوض فزان .

وذكر المتحدث – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء على الهواء من مدينة بنغازي – أن القوات المسلحة تطارد الآن في فلول بقايا الجماعات التشادية جنوب مرزق.

وأشار إلى أن وحدات من القوات المسلحة تصل وسط المدينة وتقوم بتمشيط المنطقة من بقايا الجماعات الإرهابية، وتطارد بقاياهم التي تحاول الهروب نحو عمق الصحراء .

وفي ذات الشأن، أكد مصدر عسكري مقتل أحد أفراد الجيش الجندي عبدالقادر بورقعه الفاخري، من مدينه أجدابيا خلال عملية تحرير مرزق.

وأوضح المصدر العسكري أن مقاتلات سلاح الجو الليبي شنت غارة على استهدفت خلالها آليات تابعة للمعارضة التشادية الفارة جنوب مرزق، بعد فرارهم أمام تقدم القوات المسلحة .

وحذر المصدر العسكري أهالي المدينة بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات، حتى لا يعرضوا حياتهم للخطر .

وفي ذات الشأن، طالب مركز سبها الطبي جميع العناصر الطبية والطبية المساعدة للتواجد في المركز في القوات الحالي .

وطالب المركز كافة العناصر الطبية بتلبية نداء الوطن والواجب المهني والالتحاق بالمركز لإسعاف الجرحى القادمين من معارك التي يخوضها الجيش في مدينة مرزق .