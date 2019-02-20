طبي طبرق يجري 30 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد

أخبار ليبيا 24

أجرى الفريق الطبي في غرفة عمليات القسطرة القلبية، بمركز طبرق الطبي، عدد 30 عملية قسطرة قلبية ما بين التشخيصية، والعلاجية في يوم واحد.

وأوضح رئيس قسم القسطرة القلبية بالمركز عادل سعيد العوامى – وفقا لما نقله المكتب الإعلامي بالمركز الطبي – أن العمليات أجريت لعدد من المرضى جاؤوا من مناطق “طبرق، درنه، البيضاء، سرت، طرابلس.

وأشار، إلى أن العمليات كانت بإشراف وإجراء استشاري أمراض القلب إدريس البشاري وبمشاركة أطباء القسم أحمد سحنون، وعادل سعيد، وبمشاركة ممرضي وفنيي غرفة عمليات القسطرة القلبية بالمركز.

وأكد العوامي أن إدارة مركز طبرق الطبي، ستستمر في استضافة الزّوار الاستشاريين في أمراض القلب، لغرض إجراء هذه العمليات، التي تستلزم جهدًا ماليًا وجسديًا، على المواطن الليبي في الخارج.