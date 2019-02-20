انطلاق فعاليات الملتقى التونسي الليبي لمكافحة الفساد

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلقت فعاليات الملتقى التونسي الليبي الأول لمكافحة الفساد، أمس الثلاثاء، بمقر الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في البلدين.

ويتواصل الملتقى على مدى يومين، ليناقش تعزيز التعاون الثنائي في مجال غسل الأموال، والتجارة الموازية، وأثرها على اقتصاد الدولتين، والوقاية من الفساد من خلال وضع تصور استراتيجي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والصحافة الاستقصائية.

يذكر أن أول اتفاقية وقعت بين ليبيا وتونس في مجال التعاون القضائي كانت في العام 1961، كما وقعت الهيئتان الليبية والتونسية لمكافحة الفساد اتفاقية تعاون في العام 2016.