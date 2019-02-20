تسييري جالو يؤكد على ضرورة تفعيل البوابة الجنوبية وإنشاء منطقة عسكرية بالواحات

أخبار ليبيا 24 – خاص

ناقش المجلس التسييري جالو, أمس الثلاثاء، مع الأجهزة الأمنية بالبلدية، الوضع الأمني والعديد من القضايا التي تهم المواطن بالمنطقة.

واتفق الحضور على تشكيل غرفة أمنية، ولجنة لحصر أماكن تركيب الكاميرات في المنطقة، مؤكدين على ضرورة تفعيل البوابة الجنوبية وإنشاء منطقة عسكرية بالواحات وتكليف آمرًا لها وتفعيل الوحدات العسكرية غير المفعلة.

وتعهد رئيس المجلس التسييري محمد علي اشكينة بتقديم الدعم للغرفة حتى تباشر في أداء مهامها لحماية المنطقة والحقول النفطية المجاورة للبلدية.

الجدير بالذكر أن المجلس التسييري استلم مهامه الأسبوع الماضي من قبل اللجنة المكلفة من وزارة الحكم المحلي، بإشراف مديرية أمن جالو.