قرارات تنظيميّة جديدة بشأن الرخص التجارية لتسييري طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أوقف المجلس التسييري بطبرق مكتبَ الرخص التابع للوزارة عن استخراجها أو تجديدها، ويكلف المجلس التسييري لبلدية طبرق موظفا يتبع مباشرةً رئيسَ المجلس، وتؤول إليه آلية اختصاص منح واستخراج الرخص المحلية الفردية.

وأصدر المجلس التسييري عدداً من الإجراءات المطلوبة؛ لغرض تنظيم استخراج الرخص التجارية: أن يكون صاحب الرخصة ليبي الجنسية، وأن لا يقلّ عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 75 سنة، وإحضار عدد من الشهادات والموافقات .

وقد حدّد المجلس الاختصاصات لأكثر من 280 تخصص للرخص التجارية والحرفيّة والصناعية والأنشطة العامّة والمتجولة واللافتات والرخص السياحية.

وقد شدّد المجلس التسييري على كل المحلات التجارية وغيرها من الأنشطة أمره بالتقييد بالشروط المطلوبة؛ لاستخراج الرخص التجارية، وذلك في أطر تنظيمية جديدة من أجل الصالح العام.