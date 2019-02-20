آغا ينعت مدير مصرف ليبيا المركزي بــ” الفاشل”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

علّق رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا – في منشور على صفحته الشخصية في فيسبوك، الثلاثاء – على تصريح مدير المصرف المركزي بطرابلس الصديق الكبير بخصوص منحة أرباب الأسر المتوقفة حتى تُنظّف منظومة الرقم الوطنيّ من التزوير .

وقال آغا: “ذكرني هذا المشهد في بداية عام 2015 عندما ظهر فيديو لحاوية فارغة ضُبطت في أحد المواني التي خلقت لها بلبة إعلامية كبيرة، ومن بعدها تحمس حارس الكنز وخلق لجاناً عليا وفرعيّة ووصل بنا سعر الدولار إلى العشرة دينار ولم تتوقف هذه الحاويات بل زادت بشكل مخيف” .

وأضاف آغا :”الكبير لم يذكر حجم أو نسبة الأرقام الوطنية المزورة حتى يرفع لنا شعار الخطر، وإذا افترضنا وجودها فما هو الضرر الاقتصادي!، وخصوصا أن المواطن يدفع ثمنها فهي ليست سلعة تقدم مجانًا أو مدعومة فلا مبرر لتوقف هذا الحق على المواطن” .

وأشار آغا إلى أن الاعتمادات والمستندات التي مررها الكبير لـــ”العصابات والميليشيات” طيلة السنوات الماضية لم يستفد منها المواطن، بل أسهمتْ في زيادة معاناته .

وقال في منشوره مخاطباً الكبير: إن حجم تلك الاعتمادات والمستندات لايقارن بمخاوفك حول تزوير الأرقام الوطنيةً، “ياصديق الكبير إذا كنت حريصا على عدم إهدار العملة الأجنبية فقم بإيقاف ما تمرره حاليًا عبر موافقات مؤرخة بتواريخ سابقة لبدء الاصلاحات وبسعر 1،4 للدولار التي اربكت المشهد الاقتصادي وكانت سبباً لعزوف التجار عن فتح الاعتمادات” .

وتابع آغا: “إذا كنت حريصًا، وفر العملة نقدا وامنع هدر العملة التي بالبطاقات من خلال العمولات التي تتقاضها المصارف الأجنبية نتيجة استخدام ماكينات السحب والتي تجاوزت ‎%‎5،وبلغة الأرقام خمسون مليون دولار عن كل مليار دولار” .

ونعت آغا الصديق الكبير بــ”الفاشل”، وقال :”نبارك لك على وضع مصرف ليبيا المركزي في القائمة السوداء لغسيل الأموال من قبل الاتّحاد الاوروبي بسبب سياساتك والإجراءات الاحترازية التي تتخذ من طرفك” .

ولفت إلى استمرار صمت مكتب النائب العام والأجهزة القضائية على الرغم من وجود أحكام قضائية صادرة من محاكم في طرابلس بعدم شرعية وجوده في هذا المنصب، والذي أسهم في استمراره بالانفراد بالتصرف في أموال الشعب الليبي والعبث بمصير الوطن.