وصلت لأكثر من “60” جثة .. الكواش الجثث التي انتُشلتْ من درنة تسلم إلى جهات الاختصاص لتحديد هُويّتها 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

لا يزال فريق انتشال الجُثث التابعُ لجمعيّة الهلال الأحمر الليبي فرعَ درنة ينتشل المزيد من الجثث بمنطقة المغار في درنة آخر معاقل الجماعات الإرهابية بعد تحريرها من قبل القّوات المسلحة في الفترة الماضية .

وتمكّن فريق انتشال الجُثث- أمسَ .. الثلاثاء- من انتشال 3 جثث مجهولة الهوية في منطقة المغار.

وانتشلتِ الجثثُ – بحسب ما أورد المكتب الإعلامي للجمعية – بعد ورود بلاغٍ من قبل الجهات الموجودة في تلك المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر الليبي بهاء الكواش: إن الجثث التي تنتشلها فرق الهلال تسلم إلى الجهات ذات الاختصاص الطب الشرعي والجهات الأمنية .

وأضاف الكواش أنّ وظيفتهم تقتصر فقط على انتشال الجثث، وهم غير معنيين بتحديد الهُوية أوِ اتّخاذ إجراءات أخرى، موضحاً أن الهلال يقدّم مساعداتٍ بالتعاون مع فرق الكشافة في دفن بعض الجثث.

الجدير بالذكر أن فريق انتشال الجثث تمكّن من انتشال أكثر من 60 جثة في خلال أسبوعين.