لغايات قد تتعلّق بدعم الإرهاب وتمويله .. ترمب يُمدّد حالةَ الطوارئ في ليبيا
الجماعات الإرهابية سواء كانت من "داعش" أو "القاعدة" تُعتبر المُستفيد الأول من ضياع الموارد الليبية
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالةً إلى رئيسة مجلس النوّاب الأميركي تقضي بتمديد زمن حالة الطوارئ الوطنية المُعلنة في ليبيا لعام آخر، بعد أن كان تاريخ انتهائها يُصداف الـ25 من فبراير الجاري، علماً أن حالة الطوارئ في ليبيا قد أعلنت منذ الـ25 من فبراير 2011، واستمرت أميركا في تمديدها منذ ذاك الحين.
وأشار ترامب في رسالته إلى ما وصفه بـ”حالة عدم الاستقرار المستمرة والناشئة عن أعمال قام بها القذافي وحكومته وشركاؤه المقربون ضدّ شعب ليبيا في عام 2011″.
وتطرّق الرئيس الأميركي إلى تأثير الصراع الحاصل في ليبيا وتغذيته للمخاوف التي تتصاعد حول مصير موارد ليبيا وأطماع الكثير من الأطراف في الحصول عليها لغايات قد تتعلّق بدعم الإرهاب وتمويله، الأمر الذي يُشكل خطراً جسيماً على أمن المنطقة واستقرارها.
وذكرت الرسالة أن الجماعات الإرهابية سواء كانت من “داعش” أو “القاعدة” تُعدّ المُستفيدَ الأوّل من ضياع الموارد الليبية وفقدان السيطرة عليها وعلى إدارتها، وهو ما يُعدّ تحديّاً أمنياً للولايات المُتحدة وأمن شركائها الإقليميين.
وركزّت رسالة ترامب أيضاً على التهديد الذي يواجه أصول الدولة الليبية من اختلاس من قبل أطراف تسعى لتقويض جهود السلام برعاية الأمم المتحدة بمن فيهم عائلة القذافي ومسؤولون في نظامه سابقاً، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار أمد الأزمة.