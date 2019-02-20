لغايات قد تتعلّق بدعم الإرهاب وتمويله .. ترمب يُمدّد حالةَ الطوارئ في ليبيا الجماعات الإرهابية سواء كانت من "داعش" أو "القاعدة" تُعتبر المُستفيد الأول من ضياع الموارد الليبية