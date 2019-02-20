أخبار ليبيا 24 – خاصّ

“وصي علينا يا أفندي فوزي” هذا ما قاله الإرهابي المدعو معتصم بوخطوة المكنى بأبي أحمد – في الفيديو الذي تحصلت عليه أخبار ليبيا 24- محاولاً استجداء العميد فوزي المنصوري آمرِ لمنطقة الخليج العسكريّة التابع للقيادة، بعد القبض عليه وهو يقاتل في آخر معاقل الإرهاب في درنة .

ويظهر في مقطع الفيديو الإرهابي المدعو “بأبي أحمد” – وهو من سكان شارع البحر في مدينة درنة – وهو يحادث – بهاتف أحد جنود القوات المسلحة- العميدَ فوزي المنصوري، ويطالبه بالوقوف إلى جانبه، ويقول الإرهابي “بوخطوة” للمنصوري إنه كان مغرراً به من قبل آمراء الجماعات الإرهابية. وقد قاتل مع مليشيات الجضران في عمليات تحرير أجدابيا، إضافة إلى مشاركته مع الجضران في عمليات احتلال الحقول النفطية .

ورد عليه العميد المنصوري “لعنة الله عليك ياكلب” وقال له بالحرف الواحد “عندما مسكت السلاح أمام أبناء المؤسسة العسكرية وقتلك أخوتك الليبيين، وبعد حوالي أربع سنوات، عرفت الآن فقط أنك مغرر بك، يا كذاب .

وقال الإرهابي “بوخطوة” إنه كان يعرف من زمن أنه كان على الطريق الخطأ عند وقوفه مع الجماعات الإرهابية، وأنه – بحسب قوله – حاول أكثر من مرة الخروج من صفوف الجماعات الإرهابية، لكنه لم يستطع .

وكان رد المنصوري له “أنت قاتلك في أجدابيا والحقول النفطية وقُبضَ عليك في درنة وبيدك السلاح، هذا ليس مبرراً لك، أنت تحمل الفكر المتطرف، ولا بد من تقديمك للعدالة .

وللهروب من تهمة الإرهاب والتطرف، اعترف المدعو “أبو أحمد” أنه كان صاحب طاسه”؛ أي يعني أنه كان يشرب الخمرة ويتاجر بها، وحلف لجنود القوات المسلحة أنه كان يتناول الخمر، لكنه تاب توبة نصوحة، بحسب قوله .

وهذا ما أكدته أخبار ليبيا 24 في أكثر من خبر ومقالة.. أكدت عدم وجود حاضنة شعبة لهذه الجماعات المتطرفة، وأن من يقاتل معهم هم من أصحاب السوابق والتجار المخدرات وأصحاب السلوك الشاذّ، في محاولة منهم فقط لكسب المال بالقتال مع الإرهابيين .

فمعركة الإرهاب في ليبيا ما كان سيكتب لها النجاح لولا الشعب الليبي الذي رفض هذه الجماعات الإرهابية كافة فهو من منحها القوة والزخم لتستمر حتى تطهير المدن من دنس هذا الإرهاب الذي جثم على صدورهم.

ويظهر في الفيديو الذي تحصلت عليه الوكالة كلٌّ من الإرهابي “الفالح حسين الفالح المكني بـ”جليليب”، ومعتصم بوخطوة المكني بــ”أبوأحمد”، واثنين آخرين من العناصر الإرهابية لم يفصحا عن اسميهما .

يشار إلى أن القوات المسلحة تمكنت من القبض على آخر رؤوس تنظيم القاعدة فى مدينة درنة وعلى رأسهم القيادي البارز حافظ مفتاح الضبع الناطق السابق باسم ما يسمى ” مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها ” بعد محاصرته في أحد المنازل، الذي كان يعدّ بمثابة آخر جيوب المدينة القديمة وسط درنة ، فى ضربة موجعة وقاسمة لهذا التنظيم المسمى بمجلس شورى درنة، الذي صنفته الأمم المتحدة ومجلس الأمن رسمياً تنظيماً مرتبطاً بالقاعدة الذي يتزعمه المصري أيمن الظواهري .

وفي هذا الشأن، وتأكيدًا على سقوط الإرهاب في درنة، أكد مصدر بالكتيبة 210 مشاة إلقاء القبض على القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب والمسؤول العسكري لدى مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل “رشيد عبدالله” المكنى “حفص المورتاني”، أو “أبوخديجة”