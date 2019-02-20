السويحلي بطلا لطائرة ليبيا للأواسط

أخبار ليبيا 24 – خاص

تُوج فريق “السويحلي”، ببطولة ليبيا للكرة الطائرة لفئة الأواسط تحت 19عامًا، عقب تفوقه على المروج بثلاثة أشوط لشوط بقاعة 17 فبراير في ـخر مباريات تجمع البطولة الذي احتضنته طرابلس.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة (25-12) لصالح السويحلي، وحسم المروج الشوط الثاني بنتيجة (25-22)، وتفوق السويحلي في الشوط الثالث بنتيجة (25-18)،

وجاء الشوط الرابع بتفوق السويحلي بـنتيجة (25-19).

يذكر أن هذا التتويج هو الثالث على التوالي والتاسع في تاريخ السويحلي، حيثُ تصدر السويحلي تجمع البطولة برصيد 15 نقطة بعد تحقيقه لـ 5 انتصارات متتالية.