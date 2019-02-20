بعد عمليات الجنوب ودرنة .. الجيش يسقط قناع المدافعين عن الثّوار ضدّ الجيش 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أعلنت غرفة عمليات تحريرالجنوب،عن مقتل 10 إرهابيين خطيرين على يد قوات الجيش خلال العمليات العسكرية، التي خاضها في الجنوب في الأيام القليلة الماضية

وأوضح آمر غرفة عمليات تحرير الجنوب، اللواء “عبد السلام الحاسي”، أن عملية تحرير الجنوب، تسير بأفضل شكل مُمكن، مُشيراً إلى أن العصابات التشادية الإرهابية التي تتحصّن في المنطقة، تحصل على دعم أجنبي من قبل أطراف ترفض استقرار ليبيا .

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن الجيش الوطني يتحفظ على كامل معلومات الإرهابيين، الذين تم القضاء عليهم، لافتاً إلى أنه سيتم الإفصاح عنها في الوقت المُناسب .

وأكد اللواء “عبد السلام الحاسي” أن عملية تحرير الجنوب لم تتعرّض لأي عراقيل، وأن الجيش يُحاول إنهاء مهمّته بالمنطقة دون إقحام المدنيين في العمليات العسكرية.

صرمان

ومن جهته، أعلن قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن صرمان، القبض على عنصرين ، وصلوا إلى المنطقة الغربية عن طريق التهريب إثر مشاركتهما فى القتال بالجنوب .

وأوضح المكتب الإعلامي للقسم، إن القبض تم فى إطار تنفيذه للخطة الأمنية المعدة من قبل مديرية الأمن الوطني بصـرمـان، مؤكداً بأنهما ينحدران من قبائل التبو في النيجر .

وكشف البحث الجنائي بأن عملية القبض، تمت بالتعاون مع جهاز الدعم المركزي والكتيبة 54 مشاة بمدينة صرمان، فيما بينت الصور إصابة أحدهما بجروح طفيفة فى الكتف ، فى وقت أعلنت فيه النيجر نهاية الأسبوع الماضي تسليم 141 مقاتل تباوي نيجري لأنفسهم .

وأضاف المكتب، بأنه تم التحقيق مع هاذين العنصرين، و اعترفوا بالقتال جنباً إلى جنب مع فصائل المعارضة التشادية، ضد القــوات المسلحة قرب مدينة مرزق جنوب البلاد .

تيجي

ويأتي هذا الإعلان من صرمان، بعد وقت وجيز من إعلان الكتيبة 53 مشاة باطن الجبل، القبض على أحد عناصر المعارضة التشادية، أثناء مروره من منطقة تيجي في أقصي غرب ليبيا .

وأكدت الكتيبة ــ عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك اليوم الثلاثاء ــ ضبط جواز سفر ليبي مزور، بحوزة هذا العنصر الذي اعترف بأنه كان في مصراتة، ثم نالوت وكان قادمًا للبقاء في تيجي .

وكشفت الكتيبة 53، التابعة للقيادة العامة بأنه وبعد التحقيقات اعترف هذا التشادي بحصوله على الجواز المزور، من منطقة القطرون مقابل مبلغ مالي “10000 آلاف دينار ليبي”، فيما كان يحمل جوازا تشاديا آخر باسم يوسف محمد طاهر .

وتوجهت الكتيبة، بالسؤال وهو ما السبب الذي يجعل مزارع فقير، ومن بلد فقيرأن يدفع هذا المبلغ ،مع أنه بإمكانه الدخول دون أوراق عبر الصحراء ؟ ومازاد الطين بلة بحسب الكتيبة هو اعتراف التشادي بأنه كان في مصراتة ثم نالوت وكان قادما للبقاء في تيجي !!!؟

غدوة

يشار إلى أن الناطق باسم القيادة العامة، عميد “أحمد المسماري”، قال إنه تم ضبط مجموعة من جوازات السفر الفارغة، في بلدة غدوة، بعد أن سيطرت عليها وحدات الجيش أواخر يناير الماضي.

وأوضح “المسماري” خلال لقاء جمعه بضباط وضباط صف منطقة سبها العسكرية في قاعة أرض المعارض ببلدية تمنهنت، أن الجوازات مجهزة لتعبئة البيانات، وتستخدم لمساعدة الإرهابيين وأفراد العصابات الأجنبية المسلحة على الهروب خارج البلاد.

وبيّن “المسماري” أن هذه الجوازات يستطيع حاملوها، دخول تركيا خاصة الجرحى منهم، لافتًا إلى أن القائمين عليها يشترونها بمبالغ تتراوح بين الـ200 إلى 300 دينار.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، أن الجيش يحقق في أمر هذه الجوازات، ويسعى لضبط كل المتورطين في هذه الجريمة، التي تتسبب في إفلات الكثير من الإرهابيين والمجرمين من يد العدالة.

أوباري

وكان طيران حربي مجهول استهدف موكباً لتنظيم القاعدة جنوب غرب مدينة أوباري جنوب ليبيا الأربعاء الماضي، يضم عددا من العناصر الإهاربية من دول الجوار.

وكانت صحيفة المرصد قد نشرت أسماء القتلى، جراء هذا القصف وهم الجزائري الأرهابي “سيدي الأنصاري” والإرهابي الجزائري “فرج عابدين مختار”، إضافة إلى “سليم مصطفى” وهو ليبي من أصل موريتاني، والمدعو “موسى إياد توخي الفوغاسي” وتعود أصوله لمنطقة كيدال فى جمهورية مالي وهو ابن عم” إياد أغ غالي” المكنى ” أبي الفضل ” أمير تنظيم أنصار الدين سباقاً ( جماعة نصرة الإسلام والمسلمين ) ويقيم هذا القتيل رفقة والده منذ سنوات في أوباري .

درنة

عثرت القوات المسلحة على جثة الإرهابي المصري”محمد المصري ” الملقب “محمد هندسة ” وهو أحد المطلوبين للسلطات الليبية والمصرية على حد سواء.

وكشف مصدر من غرفة عمليات تحرير درنة، عمليات المختار أن جثة المصري عثر عليها فى منزل بوسط المدينة القديمة، حيث كانت تتحصن آخر فلول بقايا الجماعات الإرهابية فى المدينة قبل تطهيرها تماماً قبل أيام وقد جرى نقلها إلى المستشفى مع بقية الجثث التي عُثر عليها .

ويكنى المصري بـ ” محمد هندسة ” وذلك لعمله مع عناصر تنظيم القاعدة في المدينة كخبير ألغام ومتفجرات، وقد شارك في زراعة وتصميم مئات الملاغم التي زرعها التنظيم ؛لاستهداف القوات المسلحة.

وفي درنة أيضًا، تداول نشطاء على موقع ” فيسبوك ” مقطعاً للحظة القبض على الإرهابي المدعو ” أبوحفص الموريتاني ” ونقله مصاباً وهو في حالة صدمة وذهول رفقة عنصرين من الجنسية الليبية .

الغرياني ينعي

ونعى مايسمي المفتي الصادق الغرياني من وصفهم بـ ”شباب وقادة ثوار ومجاهدي درنة” ومن معهم، مؤكداً بأن هذا الأسبوع، قد أصابه بعديد من الفواجع سائلاً الله أن يرحم ويتقبل هؤلاء من الشهداء، ويجازيهم عن أهلهم ودينهم وطنهم دون أن يتطرق لمن قتل في جانبهم أو جرى اعتقاله من الأجانب .

وأضاف الغرياني خلال برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح :”حفتر وظلمه يتمدد فى الجنوب، بعد أن انتهى وخلّص على أهل درنة مدينتي درنة وبنغازي والمنطقة الشرقية وهاهو الآن يفعل الأفاعيل فى أهل الجنوب ويستولي على النفط ، ويجب رفض هذا الأمر من خلال الاحتفال بذكرى الثورة “.

بوسهمين

ومن جهته، ترحم مايسمي برئيس المؤتمر العام السابق نوري أبو سهمين، في كلمة مطولة بمناسبة الذكرى الثامنة لـ”ثورة 17 فبراير” على قتلى مجلس شورى مجاهدي درنة المقرب من تنظيم القاعدة، معتبراً بأن المجتمع الدولي قد تخلى عنهم وتركهم لمصيرهم حتى قتلوا جميعاً .

وكشف أبو سهمين، أنه ومن معه حاولوا بكل الطرق إخراج من وصفهم بـ”أبطال درنة” (الجماعات الإرهابية التي تحصنت في المدينة) لتلقي العلاج في الخارج دون جدوى ، مبيناً بأن المجتمع الدولي رفض استقبالهم رغم قبول المؤتمر العام بإخراجهم لتلقي العلاج، حتى وإن تطلب محاكمتهم بالتصنيفات، التي صنفهم بها العالم بأنهم دواعش وتنظيم القاعدة.

طرابلس

وكان قد خرج ظهر الجمعة الماضية، العشرات من المواطنين لأداء ” صلاة الغائب ” على عناصر تنظيم القاعدة معتبرينهم كوكبة من ” شهداء درنة ” .

ومن جهتها، غطت قناة الجزيرة فقط هذا الحدث، وقالت عبر قسمها الخاص بليبيا : إنها صور لأداء صلاة الغائب بميدان الشهداء، بالعاصمة طرابلس على قتلى قوة حماية درنة، الذين قضوا خلال المواجهات مع قوات الجيش ” .

ووفقاً لهذه الصور التي بثتها الجزيرة وقد أُلتقطت من الخلف فلم يظهر وجه أي من المصلين، ولكن شهود عيان أكدوا بأنهم من طرابلس والمناطق المجاورة، إضافة إلى الفارين لها من بنغاري ودرنة وإجدابيا وغيرها .

وأطلق عدد من الشخصيات بينهم، عضو المؤتمر السابق محمود الورفلي، دعوات للصلاة على عناصر القاعدة، الذين قتلوا فى درنة، لكن هذه الدعوات لم تلق تفاعلاً بسبب مخاوف من التعرض لهم، إذا أُقيمت الصلاة فى العاصمة، ولكن بيان قوة حماية طرابلس ضد الجيش، والذي يتهم قائده بأنه مجرم حرب، أرسل رسالة طمأنة قوية لهؤلاء شجعتهم على الخروج، بعد التنسيق بينهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي فور صدور البيان، فيما استفاق السكان على لافتات علقتها القوة في بعض الشوارع تحمل شعار ( لا لمجرم الحرب حفتر ) .