لتأثيرهنّ على الرّجال .. فريق الدّعم النّفسي يقيم محاضرة لنساء سبها ضدّ مخاطر التّدخين النساء لديهن تجاوب أكثر، فيما يخص التوعية بمضار التدخين، خاصة أن السنوات الأخيرة