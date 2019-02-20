دورات تدريبيّة في مجال ريادة الأعمال لصنّاع الحياة بسبها
التدريب على كيفية إدارة مشاريعهم، ومهارة وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها، والأهم كيفية وضع مشاريع استثمارية مفيدة للمجتمع
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
شرع فريق صنّاع الحياة بسبها، في سلسلة دورات تدريبية، في مجال ريادة الأعمال، مستهدفة عددًا من الشباب، أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة في المدينة.
وتقوم هذه الدورات، برعاية مكتب منظمة الهجرة الدولية بسبها، وقررت تدريب أربع مجموعات، من أصحاب المشاريع حول مهارات التّخطيط الإستراتيجي وكيفية تسويق منتجاتهم .
وقال مدير مشروع، دعم المشاريع الصغرى في فريق صناع الحياة بسبها “عمر البغدادي”، إن التدريب، يعتبر الجانب اللوجستي من الدعم المقدم لأصحاب المشاريع، حيث سيتدربون على كيفية إدارة مشاريعهم، ومهارة وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها، والأهم كيفية وضع مشاريع استثمارية مفيدة للمجتمع.
وأوضح “البغدادي” أن المتدربين وقع ترشيحهم، من مكتب منظمة الهجرة الدولية بعد أن سجلوا مشاريعهم لدى المكتب، وبعد التدريب ستمنحهم المنظمة معدات عينية مهمة لمشاريعهم، كل حسب مشروعه.