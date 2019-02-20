دورات تدريبيّة في مجال ريادة الأعمال لصنّاع الحياة بسبها التدريب على كيفية إدارة مشاريعهم، ومهارة وضع دراسة الجدوى الاقتصادية لها، والأهم كيفية وضع مشاريع استثمارية مفيدة للمجتمع