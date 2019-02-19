وقفة احتجاجية للطلبة المعيدين بجامعة سبها .. تعرّف على مطالبهم 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

خرج عشرات المعيدين، بمختلف كليات جامعة سبها، صباح اليوم في وقفة احتجاجية أمام مبني الإدارة العامة للجامعة وسط المدينة؛ استنكارًا لقرار وزارة التعليم بحكومة الوفاق بخصوص الإيفاد للخارج، واحتجاجًا ضد تأخر مستحقاتهم المالية.

ورفع المعيدون، شعارات تطالب بالإسراع في استيفاء مستحقاتهم ومعاملتهم بشكل أكثر مهنية.

وأصدر المعيدون، بيانًا طالبوا فيه إدارة الجامعة بحل مشكلتهم وصرف مستحقاتهم المالية،وعدم إلزامهم بمهام خارج نطاق عملهم حسب اللوائح، كما طالب البيان بالإسراع في صرف مستحقات والمنح الدراسية للطلبة الموفدين، بما يشمل المنح المكتبية والتأمين الصحي وعلاوة السكن.

وقال المعيد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة سبها “المعتز بالله سعيد” إن المعيدين يطالبون بإعطائهم الأولوية في قرارات الإيفاد، والإسراع في استئناف التفويضات المالية لمن صدر لهم قرارات إيفاد ولم يتحصلوا على إيفاد.

وأضاف “سعيد” أنهم يطالبون إدارة الجامعة بالطعن في قرار “63” لعام 2018م الذي أجحف بحق المعيدين، حسب وصفه.