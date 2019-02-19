إيطاليا تحتفظ بدورها في مجريات الأحداث الليبية وسفيرها يلتقي القائد العام

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسعى إيطاليا للعب دورًا بارزًا في مجريات الأحداث الليبية، والتواصل مع كافة السلطات الفاعلة على الأرض، لبحث تطوير العلاقات وتوسيع أفاق التعاون في مختلف المجالات.

حيثُ ناقش السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية مشير خليفة حفتر، أبرز الأمور المتعلقة بتطورات الأحداث في ليبيا، والتعاون بين ليبيا وإيطاليا في العديد من الملفات .

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الطرفين، بمقر القيادة العامة للجيش الليبي في الرجمة.

ويعتبر هذا اللقاء الثاني الذي يعقده السفير مع مسؤول بالمنطقة الشرقية عقب قبول أوراق اعتماده، إذ أنه بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 13 من فبراير الجاري، العديد من المواضيع، التي تهم الشأن الليبي.

وأوضح على هامش ذلك اللقاء – أنه ما يؤديه ما هو إلا دوره المنوط به للقيام بزيارات رسمية لكافة السلطات الموجودة في البلاد.

ويأتي ذلك عقب اعتماد أوراق “بوتشينو”، سفيرًا لإيطاليا من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج منذ أسبوعين.

وكانت قد أعلنت الحكومة الإيطالية، في ديسمبر من العام الماضي، تسمية السفير الجديد لها في ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، خلفا لجوزيبي بيرّوني.

هذا و تسعى دولتي ليبيا وإيطاليا جاهدتين، لتوسيع آفاق التعاون الثنائي فيما بينهما في عدة مجالات، ومنها بحث سبل تفعيل معاهدة الصداقة التي وُقعت منذ 11 عامًا، من قبل البلدين.

حيثُ بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني، مع إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية الإيطالية مجمل تطورات الأوضاع في ليبيا مع التركيز على تفعيل العمل المشترك من خلال معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون المبرمة بين البلدين.

وتناول الاجتماع الذي عُقد بالخصوص، متابعة مستجدات التعاون الثنائي في عدد من القطاعات مثل التعليم والصحة والعدل خاصة المتعلق بتبادل السجناء والمواصلات والجمارك والاعتراف المتبادل برخص القيادة وحماية الآثار الليبية وترميمها والتعاون في مجالي الحرس البلدي والجمارك.

ولم يكن دور إيطاليا بارزًا فقط أبان حكم النظام السابق، بل لازلت تلعب دورًا مهمًا في مجريات الأحداث الليبية، وخاصة بعد أن احتضنت مؤتمر باليرمو حول الأزمة الليبية في نوفمبر من العام الماضي لجمع كافة الأطراف الليبية والخروج برؤية واضحة يتفق عليها الجميع.