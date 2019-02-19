أُعدت لصد تقدم قوات الجيش .. تفكيك مصنع مفخخات وألغام في درنة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكّن عناصر قسم كشف وإبطال المتفجرات، بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي مؤخرًا، من تفكيك مصنع للمفخخات والألغام في مدينة درنة.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني، بالإدارة “وليد العرفي”، إن المصنع الذي عُثر عليه بالعمارات الصينية، الواقعة في المدخل الغربي للمدينة، يحوي على العديد من المفخخات، محلية الصنع والتي كانت الجماعات الإرهابية، تقوم بإعدادها بكميات هائلة لصد تقدم الجيش الوطني .

وأضاف “العرفي”، أن عناصر الإدارة تمكنوا من تفكيك المصنع وإخراجه بالكامل من موقعه على أن يتم التخلص من هذه المخلفات، بعد تشكيل لجنة من الإدارة العامة للبحث الجنائي والجيش .

وحذر عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي، المواطنين في مدينة درنة، من الدخول إلى الأماكن التي شهدت اشتباكات، إلا بعد تمشيطها بالكامل.