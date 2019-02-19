“أمن المرج” تؤكد دعمها لتأمين مدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أكّد مدير مديريّة أمن المرج العميد سالم ماضي في لقائه نظيرَه مدير مديرية أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز على جاهزية المديرية لتلبية احتياجاتهم في أي لحظة .

وبين مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي أنّ دعم مديرية أمن المرج يأتي في إطار تحقيق الأمن والاستقرار والمصلحة العامة للبلاد وتأمين ممتلكاتها وممتلكات المواطنين .

واستقبل مدير أمن بنغازي العميد عادل عبد العزيز- أمس الإثنين، بمقر المديرية في بنغازي- مديرَ أمن المرج العميد سالم ماضي في زيارة هي الأولى له للمديرية .

من جانب آخر قام رئيس الخطة الأمنية رقم 4 لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها عقيد خالد البسطة، أمس الإثنين، رفقة رئيس قسـم شرطة النجدة مدير إدارة الأداب العامة المُقدم جمال العمامي بجولة في مركز بنغازي الطبي، وذلك لمتابعة سير عمل العناصر المُكلفة بتأمين المركز الطبي.